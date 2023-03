TUI Global Hotel Award voor Andromeda Hotel

Hotel Andromeda, het bekende hotel op de zeedijk naast het Kursaal van Oostende, heeft de prestigieuze TUI Global Hotel Award gewonnen voor Best Hotel Overland. Deze award erkent de uitmuntendheid van het hotel in het bieden van uitzonderlijke service aan gasten en het leveren van onvergetelijke ervaringen.

De TUI Global Hotel Awards zijn ontworpen om hotels wereldwijd te erkennen voor hun inzet voor gastvrijheid en klantenservice. De uitreiking van de awards vond dit jaar plaats in Berlijn en wordt geselecteerd uit meer dan 13.000 hotels uit 180 bestemmingen van over de hele wereld. “Het winnen van deze award is een enorme prestatie voor Hotel Andromeda, dat bekend staat om zijn luxe accommodaties, prachtige wellness en adembenemend uitzicht op de Noordzee”, zeggen zaakvoerders Xavier Vercaemst en Inge Decuypere, die vereerd zijn om de prijs te ontvangen en dankbaar voor de erkenning van hun focus op klantenservice en gastvrijheid. “Het winnen van deze award is het bewijs van ons harde werk en toewijding om onze gasten de best mogelijke ervaring te bieden tijdens hun verblijf bij ons.”

Hotel Andromeda beschikt over 111 comfortabele kamers en suites. Gasten kunnen genieten van een scala aan faciliteiten, waaronder een wellness met zwembad, stoombad, sauna’s en jacuzzi. Het hotel biedt ook een uitstekend ontbijtbuffet met zicht op zee en een gezellige bar waar je ’s avonds kan genieten van een prachtige zonsondergang.