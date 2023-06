Tropische temperaturen lokken 300.000-tal dagtoeristen naar zee

Het warme weer heeft dit weekend heel wat volk doen afzakken naar de kust. Dat blijkt zondag uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer. Kusthotels noteerden een bezetting van 90 procent.

Heel wat mensen zoeken dit weekend verkoeling aan zee. Volgens cijfers van het toeristisch provinciebedrijf Westtoer zakten ongeveer 300.000 dagjestoeristen af. Ook de kusthotels konden meeprofiteren van het mooie weer. Zo noteerden de hotels gemiddeld een bezetting van 90 procent. “De goede weersvoorspellingen zorgden voor nog een pak last minutes”, klinkt het.

Extra treinen

Vervoersmaatschappij NMBS speelde in op de voorspelde drukte en legde extra treinen in van en naar de kust. Zowel zaterdag als zondag waren er acht extra treinen voorzien naar Oostende en Blankenberge en terug. “Zondagmorgen hebben wij nog vier extra treinen ingelegd richting zee. Die zullen vanavond ook ingezet worden om reizigers weer richting het binnenland te vervoeren”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Ondertussen bleef de situatie in de stations onder controle. “Het is druk, maar beheersbaar. Tijdens de piekuren was het soms even aanschuiven, maar op dat moment waren er ook extra treinen voorzien. Die extra treinen blijven aan zee staan om reizigers vanavond terug naar huis te brengen.”