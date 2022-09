Topzomer voor toerismena twee zware coronajaren

De zomer zit er weer op en het gros van de toeristische sector blikt heel tevreden terug. Dankzij het mooie weer was het een topzomer en daar had de sector ook nood aan na twee zware coronajaren. Ook de uitbaters van indoorattracties spreken van een mooie zomer. “We waren zelf verrast dat mensen bij dit weer kwamen bowlen.”

Joey van de Velde (Baja Beach ): “Continue drukte”

De zomer van ‘22 krijgt bij Baja Beach & Bar in De Haan een uitstekende negen op tien. “In de plaats van sporadische piekmomenten, hadden we dit seizoen een continue drukte”, zegt uitbater Joey van de Velde. Hij tekende voorts een mooie mix van locals en toeristen op. “Mensen trokken weer volop op vakantie, maar wie thuisbleef, wou massaal naar buiten om te genieten. Minpuntje deze zomer, was het personeelstekort. En ook de inflatie natuurlijk: na twee jaar hebben we onze prijzen nog eens moeten opslaan.” (WK)

Hotelier Kathi Vanderbruggen: “95 procent bezetting” “Met het prachtige weer genoten onze gasten van een super zomer”, zegt Kathi Vanderbruggen van hotel Kristoffel in Middelkerke, op de foto met dochter Louise. “Over de hele zomer noteerden we een bezetting van 95 procent. Het seizoen liep nog volop verder na 15 augustus. De twee coronajaren waren ook niet slecht, heel wat toeristen kozen voor vakantie in eigen land. Maar het weer is de doorslaggevende factor en dat was vorig jaar minder. Toen hadden we de last minute-boekingen niet die er nu wel kwamen.” (HH)

© LBB

Nathalie Boydens (Camping Park Costa): “Internationaal publiek”

De campings in Bredene hebben er een erg drukke zomer opzitten. “Het was heel intensief, maar ook verrijkend”, vertelt Nathalie Boydens van Park Costa, op de foto met haar man Pieter Vitse. De uitbaatster zag een verrassend internationaal publiek langskomen. “Er waren mensen uit Italië, Portugal, Zuid-Frankrijk, Noorwegen en Finland. Het is de eerste keer in meer dan 20 jaar dat er zoveel buitenlandse toeristen waren. Misschien was het daar wel te warm”, lacht Nathalie. “Veel mensen trokken van hieruit alleszins naar Brugge voor een uitstap.” (LB)

(foto LC) © Luc Cassiman

Danny Boudar (De Kegel X-treme): “Niet te klagen” “Al bij al mogen we niet klagen, met onze indooractiviteiten”, zegt Danny Boudar van De Kegel X-treme in Middelkerke, op de foto met zijn vrouw Linda Mertens en zoon Jeffy. “De tien bowlingbanen, Kegel X-teme, Vex Arena virtueel, de escaperoom virtueel, de minigolf virtueel, en de lasershooting haalden dezelfde cijfers als in 2019. Met de karting, het klimparcours en de kinderboerderij hebben we beter gewerkt omdat dit buitenactiviteiten zijn. We waren zelf verwonderd dat de mensen met dit mooie weer kwamen bowlen overdag”. (PG)

© FRO

Haike Muylle (tearoom Aldis): “Topmaandagen”

Haike Muyle en Thomas Jonckheere, al zeven jaar de vriendelijke uitbaters van tearoom Aldis in Oostende, schuin tegenover de Wellingtonrenbaan, beleefden een uitzonderlijke zomer. “De weersomstandigheden waren fantastisch en we mogen spreken van het beste seizoen sinds we, als jonge uitbaters, de zaak overnamen. De plaatsen werden dagelijks als het ware uitgevochten. Uiteraard betekenen de succesvolle koersdagen op de renbaan een surplus voor onze zaak. Maandagen waren topdagen!” (FRO)

© FRO

Ann Boonefaes (Fun on Wheels): “Topzomer” Ann Boonefaes is medebestuurder van Fun on Wheels op de zeedijk in Oostende. De zaak verhuurt sinds 2001 fietsen en kustrijwielen. “Door corona hadden we het twee jaar moeilijk, maar dit jaar kunnen we van een topzomer spreken. De Belgische toeristen kozen massaal voor de kust in plaats van een reis naar het zuiden. Dat zorgde voor een stormloop. We kwamen karren en handen tekort. Normaal mindert de belangstelling na 15 augustus, maar we draaiden zeker nog tien dagen op volle kracht door.” (FRO)

© WK

Laurent Tareau (Sea Life): “Uitstekend seizoen”

Laurent Tareau van Sea Life Blankenberge blikt terug op een goed seizoen. “Dat was uitstekend, al had het warme weer natuurlijk wel een impact op onze bezoekerscijfers. We hadden ons verwacht aan een langzaam herstel na covid, maar de curve voor het piekzomerseizoen was toch verrassend positief. We waren verheugd zoveel lokale families te zien. Juli en augustus waren dan weer iets minder, voornamelijk vanwege de ongewone weersomstandigheden, maar de cijfers waren wel nog altijd goed.” (WK)

