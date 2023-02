Toeristische ommetjes in Tielt gebundeld in nieuwe brochure

De Tieltse Gidsenkring en de dienst voor Toerisme van de Stad Tielt hebben terug de handen in elkaar geslagen voor een reeks begeleide fiets- en wandeltochten. Alles samen werden veertien begeleide ‘ommetjes’ gebundeld in een nieuwe brochure.

“Concreet gaat het om veertien begeleide wandelingen of fietstochten, die tussen maart en oktober worden aangeboden”, legt schepen voor toerisme Hedwig Verdoodt (CD&V) uit. “Aan de hand van verschillende thema’s neemt een gids je helemaal gratis mee op sleeptouw, zowel in het centrum van de stad als op het platteland. Zo hebben we de tragewegenwandeling in Schuiferskapelle, de Vallende Vlieger in Aarsele en de Kanegemse Kouterwandeling. Aangezien we merken dat er nog steeds interesse is voor de bezoeken aan de Hallentoren, maakt dat ook terug deel uit van het zomerprogramma.” (SV)