Toeristische drukte in Brugge? Zes op tien aanwezigen in binnenstad zijn Noord-West-Vlamingen

In 2024 verwelkomde Brugge in de binnenstad 8 miljoen dag- en verblijfstoeristen. Een absoluut record. Wat de drukte betreft, zijn zes op tien aanwezigen in het stadscentrum Bruggelingen en dagrecreanten uit de zeventien omliggende gemeenten. Behalve in topmaand december.

Brugge ontving in 2024 gemiddeld 27.000 bezoekers per dag. Uit tellingen op basis van mobiele data blijkt dat zes op tien ‘bezoekers’ inwoners uit Brugge en de ruimere omgeving zijn. “Enkel tijdens Wintergloed in december, toen we meer dan 1 miljoen bezoekers hadden, ging het om echte toeristen. Onze hotels kenden die maand 100 procent bezetting, volgens onze hoteliers boekten voor het eerst gasten kamers wegens Wintergloed”, zegt toerismeschepen Minou Esquenet.

Uitdagingen

Burgemeester Dirk De fauw beseft dat het toerisme uitdagingen meebrengt: “Maar één ding is zeker, toerisme is ontzettend belangrijk voor de Brugse economie en tewerkstelling. De omzet uit het dag- en verblijfstoerisme wordt voor 2024 op 542 miljoen euro geraamd. Het toerisme bezorgt 7.000 Bruggelingen een job. Als we er de toeleveringsbedrijven bij rekenen, mag je die cijfers verdubbelen.”

In vergelijking met 2023 (samen met 2018 al een recordjaar) waren er nog meer bezoekers: 6,8 miljoen dagtoeristen is een stijging met 13 procent. 1 miljoen verblijfstoeristen een vermeerdering met 1 procent. “Ze blijven langer, het aantal overnachtingen is met 2 procent gestegen. Ze zijn goed voor 1,86 miljoen overnachtingen”, stelt toerismemanager Dieter Dewulf.

Extra belasten?

Het stadsbestuur beraadt zich om bij de opstelling van zijn meerjarenplan de 2,7 miljoen ‘excursionisten’ (toeristen die Brugge bezoeken, maar elders overnachten of wonen) extra te belasten. De 366.349 cruisepassagiers vormen slechts 5 procent van de dagtoeristen. De impact van het dagtoerisme op de lokale economie mag niet onderschat worden: dagtoeristen genereren 255 van de 542 miljoen euro omzet.

“Dagtoeristen doen meer dan pralines kopen, ze hebben voor 84 miljoen euro geshopt en 109 miljoen euro in cafés en restaurants uitgegeven”, zegt toerismemanager Dieter Dewulf. Uiteraard spijzen de verblijfstoeristen de Brugse kassa’s meer, zij spendeerden 287 miljoen euro, waarvan 115 miljoen euro aan logies, 89 miljoen euro aan restaurantbezoek en 41 miljoen euro aan shopping.

Topmaand

Ook musea en attracties boomen dank zij de toeristen, die hieraan 86 miljoen euro besteed hebben. De transportsector put 17 miljoen euro aan inkomsten uit het toerisme. “Een dagtoerist geeft gemiddeld 37 euro uit in Brugge, een verblijfstoerist 154 euro, logies inbegrepen”, aldus Dieter Dewulf.

Wat de toeristische drukte betreft, is december dé topmaand met meer dan 1 miljoen bezoekers. Maar de mobiele data leveren opmerkelijke gegevens over het type ‘bezoekers’ het hele jaar door: in het stadscentrum werden er dagelijks gemiddeld 20.587 inwoners die in de binnenstad wonen, 18.041 bewoners van de Brugse deelgemeenten en 3.061 dagrecreanten uit de zeventien omliggende gemeenten geteld.

Drukte?

Daarnaast waren er elke dag gemiddeld 18.794 dagtoeristen en 8.069 verblijfstoeristen in Brugge in 2024. “Dat betekent dat zes op tien aanwezigen in de binnenstad Noord-West-Vlamingen waren. Amper vier op tien waren toeristen. Dat relativeert de ‘toeristische drukte’”, stelt toerismeschepen Minou Esquenet.

Burgemeester Dirk De fauw voegt eraan toe: “We hebben hier gelukkig geen toestanden als in Venetië en Dubrovnik. Bovendien beperkt de toeristische drukte zich tot de gouden driehoek tussen Minnewater en Burg. Als je 500 meter buiten die driehoek stapt, is het relatief kalm.”

Gastvrije stad

et aantal binnenlandse bezoekers lijkt zich te stabiliseren. In lijn met de wereldwijde trend groeit vooral het internationaal toerisme. “De hotels kenden net als in 2023 gemiddeld 70 procent bezetting. Door de iets hogere kamerprijs en een langere verblijfsduur stijgt hun omzet lichtjes”, aldus Dirk De fauw.

Toerismeschepen Minou Esquenet ervaart bij de gasten én de Bruggelingen wel een licht verminderde leef- en belevingskwaliteit door de drukte op bepaalde momenten en bepaalde plekken: “Daarom willen we het toerisme fundamenteel herdenken, er zal rekening gehouden worden met de maatschappelijke kost. Maar Brugge moet een gastvrije stad blijven, die gastvrijheid willen we actiever managen. Want we danken onze mentale en materiële rijkdom al eeuwenlang aan de diversiteit van onze bezoekers.”