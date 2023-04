Toeristisch seizoen Diksmuide voorgesteld: nieuwe kajakroutes en themazoektocht

In de IJzertoren werd het nieuw toeristisch aanbod van Diksmuide voorgesteld. Enkele vaste waarden komen ook dit jaar terug aan bod.

Een vaste waarde is de veerdienst die ook dit jaar weer kan gebruikt worden vanuit de Rapestraat en van bij de Dodengang. Fietsen kunnen mee, vorig jaar maakten 4.872 personen hiervan gebruik.

Nieuwe kajakroutes

Er zijn plannen om aan een betere toegankelijheid en sfeervolle omgeving bij de pontons te werken. Het wandel- en fietspad van Calvarie wordt doorgetrokken naar de PAX-poort. Er zijn nieuwe kajakroutes beschikbaar, een verblijfsarrangement in het kader van Vive Le Vélo en een fietsevenement staan gepland.

In juli en augustus kan men opnieuw met de boot van en naar Nieuwpoort. Sneak peak, een theaterwandeling in het kader van Feel Flanders Fields gaat door vanaf 24 augustus met een apotheose op 30 en 31 augustus.

Thematische zoektocht

Er komt opnieuw een thematische zoektocht in samenwerking met Krant van West-Vlaanderen. De uitkijktoren in de kerk van Lampernisse wordt geopend in oktober. De eerste activiteit is de Fairtrademarkt op 12 mei , de Langste Tafel gaat door op 3 juni. De Boter- en kaasmarkt met de traditionele intronisatie van de nieuwe ridders, Moving Mondays, Muziek op dinsdag, de kioskconcerten, Zomerse vrijdagen, Markt op Stelte, Vierdaagse van de Ijzer, Winterlicht, kerstmarkt en Ment Tv , zijn de traditionele ingrediënten van het toeristisch programma in Diksmuide.

Meer info is te vinden bij de dienst Toerisme van Diksmuide, op de Grote Markt 6 en via toerisme@diksmuide.be, en op www.bezoekdiksmuide.be.