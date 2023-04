Toerisme Vleteren stelt seizoen 2023 voor

Maandag opende Toerisme Vleteren het nieuwe toeristische seizoen. Gastlocatie dit jaar was Resto Bazil in Westvleteren. Schepen voor toerisme Gerda Goubeir (LVP) verwelkomde een 65-tal aanwezigen.

“We kenden vorig jaar een zeer goed toeristisch seizoen. Vooral de zomerzoektocht met de vele kunstwerkjes die de kinderen maakten was een groot succes. Ook de Tournée Trappiste en de Opendeur bij brouwerij Deca (met meer dan 2.000 bezoekers), ‘Oostvleteren op z’n Zondags’ en ‘Vurig Vleteren’ waren erg geslaagd. Er komen nieuwe picknickplekken achter De Sceure en in de Koekuitstraat. Elke deelgemeente krijgt een hangmat. Ten slotte komen er twee nieuwe Scooterroutes van 60 en 100 kilometer”, vertelde schepen Gerda Goubeir.

Nieuwe projecten

Naast de vaste waarden, staan er dit jaar ook enkele nieuwe projecten op de agenda. Diensthoofd Vrije Tijd Astrid Blomme lichtte het programma voor 2023 toe.

Van 22 april tot 28 mei ontvangt Vleteren de reizende tentoonstelling ‘Gif mo goaze’ in de Amatuskerk in Oostvleteren. De tentoonstelling kan dagelijks bezocht worden en belicht de vondsten van de archeologische opgravingen die werden uitgevoerd bij de aanleg van de nieuwe Fluxys aardgasleiding. Op dinsdag 9 mei om 19.30 uur komt archeoloog Floris Beke de Vleterse vondsten verder toelichten tijdens een lezing in de kerk. De toegang is gratis.

Op zondag 30 april wordt ‘Venster op Vleteren’ geopend. Deze wandeling kadert in het WOI-thema ‘Landscapes – Feel Flanders Fields’ van Toerisme Westhoek. De route van 5,2 km leidt je langs verschillende kijkboxen met foto’s die meer dan 100 jaar geleden op exact die plek werden genomen. Door het jaar heen worden ook zes wandelingen georganiseerd onder begeleiding van een gids.

Binnen hetzelfde thema verwelkomt Vleteren ook Willem Vermandere op 29 april om 19.30 uur in OC De Sceure. Hij brengt onder de noemer ‘Altijd iemands vader, altijd iemands kind’ liedjes en verhalen over de oorlog en wat dat doet met een mens.

Week van het volkscafé

Tijdens het weekend van 22 en 23 april belooft de zevende editie van het weekend van het volkscafé opnieuw voor heel wat ambiance te zorgen. Deelnemende cafés in Vleteren zijn Het Witte Paard, ’t Oud Postje, Navaro, Het Kasteelhof en Den Engel. Meer info over het programma vind je op www.weekendvanhetvolkscafe.be.

Verder op de agenda: Archeologiedag (28 mei), de zomerfietszoektocht (1 juli – 31 oktober), de passage van de Vierdaagse van de IJzer door Westvleteren (24 augustus), een tramrondrit in het thema van de wederopbouw (8 oktober) en de wandeling van Nun’n toet Poaters (22 en 29 oktober).

Meer info en alle activiteiten vind je op www.toerismevleteren.be, Facebook (Toerisme Vleteren) of Instagram (@vleteren8640).