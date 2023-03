Toerisme Nieuwpoort krijgt Q-label van Westtoer

Na het doorlopen van een uitgebreid kwaliteitstraject kent provinciebedrijf Westtoer het Q-label toe aan Toerisme Nieuwpoort. De stad schaart zich zo naast zes andere laureaten aan de kust die ook het keurmerk kregen. Het Q-label beloont de professionele toerismewerking van Nieuwpoort.

In 2019 kreeg bezoekerscentrum Westfront reeds het Q-label, vier jaar later valt de hele toeristische werking van Stad Nieuwpoort in de prijzen. Op donderdag 2 maart 2023 kreeg nu ook de Dienst Toerisme het Q-label van Westtoer overhandigd. De uitreiking van deze prijs markeert het einde van het intensieve Q-traject, een kwaliteitsopleiding die Toerisme Nieuwpoort en 26 andere West-Vlaamse toeristische organisaties in 2022-2023 hebben doorlopen.

Schepen van Toerisme Ann Gheeraert is bijzonder verheugd met de erkenning: “Als bruisende kuststad zet Stad Nieuwpoort alles op alles om onze toeristen in de watten te leggen. Met ons Strategisch Beleidsplan voor Toerisme als leidraad zorgen we voor een kwaliteitsvol aanbod op maat van jong en oud. In elk seizoen bezorgen we onze toeristen een onvergetelijke ervaring. De aantrekkingskracht van onze Stad schuilt ook in de professionele manier waarop we die vele gasten ontvangen. Het toerismeteam zorgt steeds voor een warm welkom en zet mensen op een vlotte en professionele manier op weg in hun ontdekkingstocht doorheen Nieuwpoort. Dit Q-label voelt dan ook als een mooie pluim voor het hele team.”

Klantenparcours onder de loep

Het Q-traject begeleidde het toerismeteam een jaar lang om het niveau van hun gastbeleving en klantentevredenheid te optimaliseren. Het klantentraject werd volledig in kaart gebracht. Daarbij kregen de stadsmedewerkers vitale inzichten in de aspecten die de bezoekerservaring beïnvloeden. “Belangrijk hierbij is het engagement om de bezoekers te bevragen. De mening van onze vakantiegangers levert immers waardevolle informatie om groei te bestendigen”, aldus directeur toerisme Michelle Martens.

De bevindingen die het Q-traject opleverde, werden geconcretiseerd in een aantal verbeteracties voor de komende drie jaar. Zo wordt de toeristische website www.visit-nieuwpoort.be voor de zomer van 2023 volledig vernieuwd. Het platform wordt zo een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijkere tool voor bezoekers én inwoners.

Tegelijk wordt er uitgekeken naar de komst van het Huis van Toerisme in Villa Hurlebise. Het beschermde art-decomonument in Nieuwpoort-Bad opent naar alle waarschijnlijkheid de deuren in 2025 of 2026. Dit wordt dé gedroomde uitvalsbasis van de Dienst Toerisme en zal fungeren als startlocatie voor ieder bezoek aan Nieuwpoort.