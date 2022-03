Toerisme Leiestreek lanceert nieuwe reeks smakelijke activiteiten

Toerisme Leiestreek pakt dit jaar niet alleen uit met veertien nieuwe fiets- en wandelroutes en 25 nieuwe Leiepots waar je lekker kan eten en drinken, maar ook met een hele reeks smakelijke activiteiten. Die zijn onder de noemer Smaakmakers onderverdeeld in tien thema’s. Eén van die nieuwe blikvangers in eigen streek is horecazaak Maison M uit Izegem.

Over de verschillende thema’s heen worden in totaal veertien nieuwe fiets- en wandelroutes gelanceerd. “Ze bestaan uit drie eco-cycloroutes, een supergezonde fietsroute, twee bierwandelroutes, drie bierfietsroutes, een zoete route en vier korte-keten fietsroutes”, vat voorzitter Claude Croes van Toerisme Leiestreek het samen.

Bier en ecologie

“In het voorjaar neemt de gloednieuwe Tiegembergfietsroute je mee langs Anzegem, Waregem, Deerlijk en Avelgem. Onder de noemer ‘Het beste bier van hier’ hebben we dan weer een bierpocket uitgebracht met vijftig hoppige hotspots. Stuk voor stuk brouwerijen, biercafés en andere interessante bieradressen die je niet mag missen.”

“Bij onze ecoroutes houden we dan weer rekening met startlocaties die makkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de routes leiden langs duurzame stops.” Verder wijst Toerisme Leiestreek via zijn site of handige pocketboekjes de weg naar de lekkerste restaurants, picknickspots en unieke ontbijtlocaties.

Leiespots

Naast de Smaakmakers zet Leiestreek ook verder in op zijn zogenaamde Leiespots. Dit jaar verwelkomt het 25 nieuwe adresjes. Samen met de 76 herverkozen Leiespots vertellen die een unieke verhaal, met een eigenzinnig accent.

“Dat gaat van een art-deco café met modderparcours tot een retrobistro met hebbedingen uit de jaren ’70, van een koffiebar tussen de planten tot een biodynamische boerderij”, zegt regiomanager Katrien Six.

Eén van de nieuwe Leiesports is horecazaak Maison M uit Izegem, die door Leiestreek wordt omschreven als “een sprookjesachtig Wonderland, waar je neerploft in fluwelen roze zetels. Even later verschijnt een uitgebreid ontbijt, een heerlijke lunch of een dampende pot koffie voor je neus. Een toverformule voor instant geluk.” Zaakvoerster Miek Mortier bloost er bijna van.

“Het is een hele eer een nieuwe Leiespot te mogen zijn”, zegt ze. “Door corona hebben we enkele maanden na onze opening toch wat tegenslag te verwerken gekregen, maar we beten door. Via deze weg hopen we straks weer heel wat nieuwe toeristen over de vloer te krijgen.”

Verder pakt Toerisme Leiestreek nog uit met vijf nieuwe Blob-gezinszoektochten in Meulebeke, Deinze, Harelbeke, Avelgem en Wervik. In de zomer volgen nog een nieuwe editie van Kunstzomer Leiestreek.

(vadu)