Toerisme Leiestreek lanceert eerste editie van Plat’eau in Spiere-Helkijn

Voor de eerste editie waren bezoekers te gast aan de Schelde bij het Oud Zwembad in Spiere-Helkijn. Een adembenemend decor tussen de Schelde en de Grote Spierebeek. Hoewel het uitzonderlijk warm was, kwamen toch heel wat gezinnen naar dit event en beleefden ze er leuke momenten.

“Plat’eau is een gloednieuw eventconcept dat bestaat uit een familievriendelijke, interactieve beleving aan het water”, vertelt Katrien Six, regiomanager toerisme Leiestreek.

Vier unieke personages vertellen een boeiend verhaal en schotelen kinderen leuke spelletjes en opdrachten voor. Ondertussen genieten de volwassenen van lekkers bij de drank- en foodtrucks. De eerste editie vond plaats bij het Oud Zwembad in Spiere-Helkijn en lokte 180 kinderen. Een waternimf vertelde een boeiend verhaal, kinderen leerden zwemmen in een visschool en nog veel meer. Tijdens deze uitzonderlijk warme dag waren ook vooral de ijsjes en frisse drankjes heel populair.

Nog edities

“Wie deze editie misliep, kan zich nog inschrijven voor een van de drie volgende edities van Plat’eau op enkele andere mooie locaties aan het water: in het Leiebos in Wevelgem (2 juli), aan de Leie in Waregem (9 juli) en in de Mandelmeersen in Oostrozebeke (16 juli)”, zegt de Ledegemse. “Tickets kosten 2,50 euro per kind van 3 tot 14 jaar. Ouders en volwassen familieleden kunnen gratis deelnemen. Meer info over Plat’eau en hoe je tickets kan kopen, vind je op www.toerismeleiestreek.be/watersferen.

Plat’eau kadert binnen een ruimer aanbod aan nieuwe events onder de noemer ‘WaterSferen’. In 2023 zet Toerisme Leiestreek namelijk volop in op het thema ‘vakantie aan het water’. Om extra beleving te creëren, werden drie nieuwe eventconcepten ontwikkeld, telkens bestaande uit meerdere edities. Ieder event gaat door op een zorgvuldig geselecteerde locatie aan het water; soms is dat aan de Leie maar ook de Schelde, de Mandelmeersen, Oude Leie- en Scheldearmen en andere waterlopen of -plassen komen aan bod.

De WaterSferen-events zijn een initiatief van Toerisme Leiestreek vzw in samenwerking met eventbureau Festor en de deelnemende steden en gemeenten.

(ELD)