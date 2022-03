Toerisme Kortrijk heeft een nieuw infopunt in het Begijnhof

Zaterdag opende het nieuw infopunt van Toerisme Kortrijk de deuren aan de ingang van het Begijnhof.

Voor toeristische info uit de regio moet je niet meer in het Begijnhofpark zijn, wel in het vernieuwde infopunt aan het Begijnhof. Stad Kortrijk en Designregio Kortrijk trokken het Kortrijks ontwerpteam 5AM aan om het lokaal op te frissen. “Voor het nieuwe infopunt staan reflecteren, verbindingen en connectie centraal”, zegt Olivier Caluwier van 5AM.

Het ontwerp vervaagt de grenzen tussen kunst, design, industrie, technologie en de stad. In het nieuwe interieur vind je de vier elementen terug uit het nieuwe logo van de stad. “Elk element staat voor een verhaallijn waar Kortrijk de komende jaren wil op inzetten: shopping, gastronomie, creativiteit en gaming”, duidt schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester).

Magnetisch gedicht

De interpretatie van deze verhaallijnen werd overgelaten aan vier Kortrijkse makers. Zo schreef Siel Verhanneman een gedicht dat verwijst naar creativiteit. Leuk detail: de letters zijn magnetisch, de bezoeker kan het gedicht dus zelf aanpassen.

Illustrator Xavier Truant verwijst met een grote cartoon naar gastronomie. Arne Desmet van Fractall Design ontwierp een ronde spiegel als link naar shopping. En de game Inverted van Moonmaster verwijst naar de beste game-opleiding Digital Arts and Entertainment ter wereld in Kortrijk.

Inspiratieplek

Vanuit Westtoer en de provincie kwam er financiële ondersteuning en inhoudelijke begeleiding. “Gespecialiseerde coaches werden aangetrokken en boden ook Toerisme Kortrijk hulp aan bij de voorbereiding van hun projectdossier. Vertrekpunt is een nieuwe visie op toekomstgericht onthaal en de toekomstige rol van toeristische infokantoren. Een eigentijds infokantoor gaat namelijk verder dan informeren en adviseren. Het ademt het DNA uit van de stad en de regio waarin het zich bevindt”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

“Zo transformeert een klassiek infokantoor naar een ware inspiratieplek, een gezellige plek met ruime aandacht voor de locatie. Voor de ontwikkeling van nieuwe, verrassende producten wordt vaak samengewerkt met lokale ondernemers, kunstenaars, kunstacademies. Ik ben bijzonder fier dat we dit kantoor in Kortrijk als eerste in een reeks van nieuwe betoelaagde infokantoren mee mogen openen.”

“Rebels, ondernemend en creatief, innovatief, allemaal termen die we associëren met Kortrijk en die we hier in de inrichting terugzien.”

Het toeristisch onthaal en het belevingscentrum van het Begijnhof zijn elke dag open van 10 tot 17 uur.

(PVH)