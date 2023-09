Toerisme in de Westhoek stilaan weer op niveau van voor coronacrisis

De zomervakantie zit erop en dus is het tijd om een balans op te maken van het toerisme in de Westhoek. Uit een bevraging van Westtoer blijkt dat juli en augustus – ondanks het mindere weer in juli – voor veel actoren positief waren. Het In Flanders Fields Museum haalde zelfs dezelfde cijfers al voor de coronacrisis.

“Na overleg met de grotere diensten voor toerisme in de Westhoek kunnen we vaststellen dat de zomermaanden van 2023 voor grote tevredenheid zorgen bij de toeristische sector”, meldt Westtoer. Het soms iets mindere weer speelde de regio geen tot weinig parten, integendeel. “De musea haalden zeer goede cijfers en het WO I-toerisme zet het herstel verder met de terugkomst van steeds meer Britse groepen. Bezoekers komen ook meer naar de Westhoek om te wandelen en vooral om te fietsen. We zien meer Nederlandse bezoekers in de regio en ook de kusttoerist trekt nog dieper het hinterland in. Het In Flanders Fields Museum, het grootste museum van de regio, telde in juli en augustus om en bij de 37.000 bezoekers. Dat is beter dan vorige zomer en min of meer gelijklopend met dezelfde referentieperiode in 2019, nog voor corona dus. Het Yper Museum kende een lichte stijging van het aantal bezoekers ten opzichte van vorig jaar.”

Hooge Crater

Het Hooge Crater Museum in de Meenseweg in Zillebeke had zijn beste julimaand sinds de opening van het museum. Niek Benoot (39) is curator van het museum. “We openden de ganse zomer en in juli was het onze beste juli ooit”, glundert Niek, die Hooge Crater samen met zijn vrouw Ilse Watteyne (40) uitbaat. “Door het slechte weer gingen mensen op zoek naar binnenactiviteiten en sinds corona hebben we ons aanbod ook meer op maat van gezinnen gemaakt met onder meer het familieparcours de Hooge Boys. Door de heropleving van het Britse toerisme ontvingen we in juli ook nog enkele scholen, want daar start de vakantie pas later. We hebben ook een nieuw verdiep met The Front Eye en nieuwigheden spreken mensen aan. Het zorgt er ook voor dat je mensen hebt die nog eens terugkeren.”

“Ook het najaar wordt druk, met zelfs het bezoek van Deense scholen” – Niek Benoot

Naast het museum is er ook een themacafé. “De bezoekers appreciëren het wel dat alles op één site te vinden is. Onze persoonlijke aanpak draagt ook bij tot het succes. Intussen kennen we de buschauffeurs al en het is altijd een fijn weerzien. We zijn open van woensdag tot en met zondag, maar ontvangen op dinsdag op aanvraag ook scholen of andere groepen. Ook in het najaar belooft het druk te worden. Naast de Britse scholen verwelkomen we scholen uit Nederland en zelfs Denemarken. December is dan traditioneel wat kalmer.”

Nederlandse markt

Deze cijfers stemmen ook het stadsbestuur van Ieper gelukkig. Schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper): “De musea deden het inderdaad heel goed. We kregen ook cijfers van de bezettingsgraad in Ieperse hotels en als we die vergelijken met referentiejaar 2019, dan zien we voor juni een stijging van 79,3 naar 81,4 procent, in juli van 73,4 naar 75,9 en in augustus van 73,4 naar 75 procent. We kunnen dit alleen maar toejuichen, want deze sector heeft lang geleden onder de coronacrisis en kruipt dus nu weer uit het dal. Toeristen uit verre landen, zoals Australië, Nieuw-Zeeland en Japan bijvoorbeeld trekken we op dit moment nog niet aan. Voor corona hadden we dit wel. Nu zijn er andere markten die boomen, zoals de Nederlandse markt.”

Desmadryl ziet nog enkele verklaringen voor het succes. “Zo werden we door Booking.com uitgeroepen tot meest gastvrije stad en werpen onze marketingacties hun vruchten af. Ik denk daarbij aan de vele initiatieven rond het fietsen: de publiciteit rond Gent-Wevelgem, het label fietsvriendelijke logies en de campagne Fietsen vanuit Ieper. In het najaar verwachten we eenzelfde curve als vorig jaar. Wat we meer merken, is dat verschillende logies tussen kerst en Nieuwjaar de deuren sluiten en dat kan wel een impact hebben op de cijfers.”

Ook elders positief

Ook buiten Ieper kenden de musea goeie cijfers, meldt Westtoer. “Ook het Hopmuseum en Talbot House in Poperinge halen in juli en augustus betere cijfers dan vorige zomer. De bezoekerscijfers van de Commandobunker en Bayernwald in Heuvelland zitten ook in de lift. Het museum aan de IJzer en de Dodengang in Diksmuide telden tien procent meer bezoekers in vergelijking met 2022.”

Bij Westtoer zien ze bovendien een verschuiving op vlak van fietsers en wandelaars. “We horen dat fietsen en wandelen bijna niet meer mag ontbreken binnen een Westhoektrip. Kusttoeristen fietsten opvallend meer naar Diksmuide en Veurne, op zoek naar beleving in het hinterland. Ze trokken, dankzij de elektrische fiets die grotere afstanden mogelijk maakt, deze zomer zelfs nog dieper de Westhoek in richting Poperinge en Ieper.”

Ook aan evenementen geen tekort deze zomer. “Dranouter Festival werd een succes, onder meer met een uitverkochte zaterdag. Highlight Festival in Ieper groeit ieder jaar. Kunstenfestival Watou kende een stijging van het aantal bezoekers met tien procent in vergelijking met vorig jaar en telde 21.000 bezoekers op twee maanden tijd.”