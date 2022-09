Toerisme Brugge gooit in het najaar influencers in de strijd om meer toeristen te lokken

In de lastige coronaperiode zette Visit Bruges influencercampagnes op om Brugge ‘top of mind’ te houden. Alvast de campagne met Brugse blogger ‘Aaron The Poolshark’, die met zijn pool en trickshotfilmpjes vooral in het VK een enorme aanhang heeft, kende een groot succes. “Ook in het najaar werken we terug met influencers”, zegt toerismeschepen Mieke Hoste.

Aaron Vancoppenolle (23), alias Aaron The Poolshark beschikt over een profiel op Instagram met maar liefst 846.000 volgers en een YouTubekanaal met zo’n 200.000 volgers. Ook op TikTok, dat zich vooral richt op een jong publiek, is de Brugse blogger razend populair.

Waarmee Aaron zich zo populair maakt? “Ik ben al ongeveer de helft van mijn leven bezig met poolbiljart en ben in mijn jongere jaren zelf nog Belgisch kampioen geweest”, zegt Aaron. “Ik reis ook erg graag en tijdens een van die reizen leerde ik mensen kennen die met ‘online ondernemen’ hun reizen en andere kosten financieren. Dan hebben we het dus over influencers die een groot bereik hebben en zo bepaalde producten kunnen promoten”

Tips en lesjes poolbiljart

“Dus zo ben ik begonnen met online tips en lesjes poolbiljart. Ook mijn trickshotfilmpjes zijn heel erg populair Vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar die sport erg populair is, heb ik een grote online aanhang.”

Aaron leefde voorbij jaren grotendeels in het buitenland – onder meer in Australië, Nieuw-Zeeland en Zweden – maar is nu dus voor langere tijd terug in ons land. Eerder dit jaar, in maart, hoorde Aaron over de marketinginspanningen van Visit Bruges om de toen nog steeds afwezige Britten terug naar Brugge te halen.

“Doordat ik dus wel een grote aanhang heb in het Verenigd Koninkrijk en graag iets wilde doen voor mijn thuisstad Brugge, nam ik contact op met toerismeschepen Mieke Hoste (Vooruit, red.) om mijn diensten als influencer aan te bieden”, vertelt Aaron.

Groot bereik

En zo werd een samenwerking opgestart waarbij Aaron filmpjes publiceerde op zijn online-kanalen over een tweedaags verblijf in Brugge met zijn familie. Zijn 44 Instagram stories haalden een gemiddeld bereik van maar liefst 17.750 views, met uitschieters tot 49.500 voor een post met een Brugse pooltafel.

“Aaron besteedde aandacht aan het erfgoed van de stad, musea, horeca en algemene stadsbeleving. Het is heel mooi voor ons om te kunnen mee surfen op zijn enorm bereik”, zegt schepen Mieke Hoste.

“Los van de samenwerking met Aaron zetten we ook in op grote influencercampagnes waarvoor we beroep doen op een creatief bureau dat ons helpt om vanuit onze strategie Brugge te matchen met geloofwaardige ambassadeurs. Dit steeds met een grote focus op authenticiteit in plaats van op kwantiteit.”

3.000 nieuwe volgers

In de aanloop naar en bij het begin van de zomer, tussen 30/4 en 21/7, kwamen ook al zes influencers uit de buurtlanden Frankrijk, Nederland, Duitsland en het VK langs. Ze nodigden telkens een andere influencer uit om samen Brugge te ontdekken onder het motto ‘See You in Bruges’.

“We merkten door deze campagne een toename in het aantal volgers van het Instagramkanaal van Visit Bruges met zo’n 5 procent, of 3.000 nieuwe volgers”, weet schepen Hoste. “In de zomermaanden zelf volgde dan een influencercampagne die typisch gericht was op Zeebrugge en Lissewege. Die campagne leverde een online zichtbaarheid op met een mediawaarde van 45.360 euro.”

“Ook in het najaar en begin volgend jaar zetten we een campagne op met influencers. Die zal vooral gericht zijn op cultuur, erfgoed, gastronomie en – verder in het najaar – ook Wintergloed.”

(PDV)