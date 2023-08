Toch lichtpuntjes in wisselvallige zomer: meer buitenlandse toeristen ontdekken onze kust

Dat de toeristische sector aan de kust terugblikt op een wisselvallig zomerseizoen, is geen verrassing. Voor juli en augustus noteert het provinciebedrijf Westtoer ongeveer 10 miljoen overnachtingen. Dat is 8 procent minder dan in de warme zomer van vorig jaar. Toch heeft het slecht weer geen negatief effect op alle sectoren, zo hebben de restaurants wel goed gedraaid deze zomer. Ook Oostende Koerse kon een recordaantal bezoekers verwelkomen.

Dat de cijfers van de toeristische topmaanden juli en augustus lager zouden liggen dan vorig jaar, was te verwachten. We hebben dan ook een typische kwakkelzomer achter de rug met periodes van slecht weer. Bij de hotels lag de gemiddelde bezetting in juli en augustus op 75 procent. Dat is 7 procent minder dan in 2022. Bij de toeristische verhuurkantoren wordt matig positief teruggeblikt op het zomerseizoen. Door het wisselvallige weer waren er minder last-minutes. De gemiddelde bezetting is hier tussen de 5 en 15 procent lager dan in de zomer van 2022. Andere kantoren spreken van een status quo. De bezetting schommelt tussen de 70 en 95 procent. Vooral de eerste helft van augustus scoorde goed. De nieuwe vakantieregeling in Franstalig België is vooral voelbaar langs de Westkust. Ook het aanbod ligt dit jaar hoger omdat meer eigenaars van een tweede verblijf naar het buitenland reizen en de vakantiewoning of het appartement meer beschikbaar stellen voor verhuur.

Drukte gespreid

Vooral de kampeersector aan de kust ondervond echter de gevolgen met een mindere omzet door meer annulaties en vroege vertrekkers. De campings merken wel belangstelling van buitenlandse vakantiegangers uit Duitsland, Nederland en Groot Hertogdom Luxemburg.

De zomer was voor sommigen wel nog een succes. In de restaurantsector vertelt Luc Deklerck, die drie horecazaken beheert in de Oostendse binnenstad, dat hij goede cijfers gedraaid heeft. “Wij hebben goed gewerkt in alle drie de zaken. We hebben zoals iedereen handen tekort, maar het voordeel was dat de drukte door het mindere weer meer gespreid was. Bij mooi weer zie je vooral een piek tijdens de avond, maar bij kwakkelweer komen mensen ook doorheen de dag langs. Vanuit de restaurants kunnen we dus zeker niet klagen. Beachbars en horecazaken met grote terrassen zullen het wel moeilijker gehad hebben omdat zij meer afhankelijk zijn van mooi weer.”

“In een normale zomer heb je 6 of 7 dagen slecht weer, nu waren het er 20” – Bart Boelens, Polé Polé Beach

Ook organisator Olivier Orlans van Oostende Koerse spreekt van een geslaagde zomer. “Wij kunnen niet klagen ondanks de mindere zomer. We hebben zelfs 20 procent beter gescoord dan in 2019 op vlak van bezoekers. Als het beter weer was geweest, waren de cijfers misschien nog beter geweest. We hebben maar één keer echt de hele namiddag regen gehad. Er was ook een goede sfeer en het voordeel van veel regen is dat de piste er perfect bij lag. Ervaring leert ons dat er meer volk is bij beter weer omdat we vroeger enkel avondedities hadden vanaf 16 uur. Mensen kwamen dan naar ons na hun bezoek aan het strand. Nu hebben we ook dagen die al om 11 uur starten en dan is het wel meegenomen dat het geen traditioneel strandweer was”, vertelt Orlans.

Ideaal filmweer

Voor de binnenattracties was juli een topmaand. “We hebben een zeer goede maand juli gehad”, zegt Anneleen Van Troos van Kinepolis. “Dit dankzij een combinatie van het minder goede weer en een mooi filmaanbod, met twee absolute kaskrakers Barbie en Oppenheimer, maar daarnaast ook de nieuwe Mission Impossible-film, de animatiefilm Elemental van Disney en Indiana Jones. Het slechte weer heeft zeker geholpen om het bioscoopbezoek voor deze films een extra boost te geven.”

Ondernemers die afhankelijk zijn van strandweer, zoals uitbaters van beachbars, zagen hun omzet dan weer fors dalen. “Bij de beachbars hebben we dat vooral gevoeld in juli, in augustus was er wel meer volk. Wat je echter kwijt bent in juli, kan je niet meer ophalen. In een normale zomer heb je 6 of 7 dagen slecht weer, maar nu waren het er 20”, vertelt Bart Boelens van Polé Polé Beach.

Dagtoeristen

In totaal noteert Westtoer deze zomervakantie ongeveer 4,9 miljoen dagtoeristen aan de kust, ongeveer 15 procent minder in vergelijking met de zomer van 2022. De topdag was zondag 20 augustus met ongeveer 165.000 dagtoeristen, gevolgd door dinsdag 15 augustus met zo’n 150.000 dagtoeristen. Het weer heeft traditioneel een grotere invloed op het dagtoerisme dan het verblijfstoerisme.

De zomer is dan wel voorbij, maar ook in het najaar komen traditioneel veel mensen zonder kinderen naar de kust om te ontspannen en te genieten van de rust. Tal van kantoren noteren volgens Westtoer nu al positieve cijfers voor september en oktober.