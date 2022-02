Test Aankoop vecht ook in De Panne en Knokke tegen taks op tweede verblijf

Nadat consumentenorganisatie Test Aankoop al juridische stappen zette tegen de gemeente Koksijde, stapt ze nu ook naar de rechter tegen De Panne en Koksijde. Twistappel is de taks die de drie gemeenten heffen op tweede verblijven. Discriminerend, noemt Test Aankoop die taks.

Volgens Test Aankoop is het niet logisch dat de drie gemeenten een belasting heffen op tweede verblijven terwijl mensen die gedomicilieerd zijn in de gemeenten geen aanvullende gemeentebelasting moeten betalen. “Het aanplanten van groen, het reinigen van de dijk, het zorgen voor veiligheid, het zijn uitgaven die een gemeente doet en die ten bate zijn van zowel de eigen inwoners als de bezitters van een tweede verblijf. Vanuit het oogpunt van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel is het dus maar logisch dat zowel eigen inwoners als de eigenaars van een appartement, caravan of huis aan de kust als tweede verblijf gelijk worden belast”, stelt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Een verschillende behandeling die volgens Test Aankoop discriminerend is en dus vernietigd moet worden. Daarvoor trekt de consumentenorganisatie naar de rechtbank in Brugge. Tegen De Panne verzamelde Test Aankoop al drie dossiers, voor Knokke gaat het om 31 dossiers. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne noemt de zet van Test Aankoop ‘platte zieltjeswinnerij’. “De Panne heeft helemaal geen tweedeverblijfstaks. Wij heffen een belasting op wooneenheden zonder domicilie. Die belasting wordt betaald door elke eigenaar van een woning waar niemand is gedomicilieerd. Het maakt hierbij niet uit wie die eigenaar is: een inwoner of een ander persoon”, klinkt het.

In de gemeente De Panne zijn er zo’n 8.000 wooneenheden zonder domicilie. De belasting op wooneenheden zonder domicilie levert de gemeente jaarlijks 6,5 miljoen euro op. Dat is ongeveer één derde van de totale belastingopbrengsten in De Panne. “Test Aankoop stelt geheel onterecht dat deze belasting onwettelijk is: niets is minder waar. Dit is pure desinformatie waarmee het lijkt dat Test Aankoop aan platte zieltjeswinnerij wil doen bij een handvol eigenaars die het niet leuk vinden dat ze belastingen moeten betalen. Tot op vandaag heeft nog geen enkele rechtbank zich uitgesproken over onze belasting op wooneenheden zonder domicilie”, zegt burgemeester Degrieck.