Terrasseizoen in Brugge wordt vervroegd wegens de Ronde van Vlaanderen

Naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen heeft het Brugs stadsbestuur beslist om de uitbating van de losse terrassen in de binnenstad vervroegd toe te laten. “Hierdoor kunnen horecazaken hun (losse) terrassen al vanaf woensdag 2 april uitbaten, in plaats van de geplande start op zaterdag 5 april”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Om een vlotte organisatie mogelijk te maken, mogen de vaste terrasconstructies in de Brugse binnenstad al worden opgebouwd op maandag 31 maart en dinsdag 1 april. Op de Markt en het Simon Stevinplein moet de terrasopbouw uiterlijk dinsdagavond 1 april voltooid zijn.

Duur terrasperiode

Burgemeester Dirk De fauw legt uit: “Momenteel bevinden we ons nog in terrasperiode 2, waarbij enkel losse terrassen met beperkte afmetingen toegestaan zijn, conform de vergunde voorschriften. De terrasperiode 1 met de gewone terrassen start normaal gezien op de eerste zaterdag van de paasvakantie, maar wordt nu dus in de Brugse binnenstad vervroegd vanwege de start van de Ronde van Vlaanderen op zondag 6 april.”

Terrasperiode 1 loopt zoals gepland tot en met zondag 4 januari 2026. Vaste constructies binnen het beschermd stadszicht dienen te worden afgebroken op maandag 5 en dinsdag 6 januari 2026.

Voor de volledige regelgeving over horecaterrassen: www.brugge.be/horecaterrassen-reglement.