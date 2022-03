‘t Strangegat in De Haan maakt zich op voor goedgevulde zomer: “Ons feestprogramma heeft twee jaar stilgelegen”

Voor de stranduitbaters in De Haan en Wenduine is het nog even wachten tot de effeningswerken er opzitten, maar in Vosseslag is de opbouw van strandbar ’t Strangegat wél al gestart.

Ook al zijn daar de suppletiewerken nog volop aan de gang. “Die werken zouden over een drietal weken wel gedaan moeten zijn, en we lopen niet in elkaars weg. Zelf doen we een eerste keer open op zaterdag 2 april, de start van de paasvakantie”, zegt uitbater Benjamin Vandenberghe.

Hij ziet het nieuwe strandseizoen vreugdevol tegemoet. “We hopen op een zonnige paasvakantie en een normale zomer, met een terugkeer naar het oude strandleven van vóór corona. Ons feestprogramma heeft tenslotte ook twee jaar stilgelegen”, klinkt het.

Op het programma van ’t Strangegat staan onder meer salsanamiddagen, garnalenfeesten en de obligatoire beachparty. “We gaan ervan uit dat de mensen na twee jaar corona ook wel veel goesting zullen hebben om nog eens goed de beentjes uit te slaan. Houd onze Facebookpagina dus maar in de gaten”, aldus Benjamin.

