’t Groen Blad omgebouwd tot vakantiewoning Lucilles: “Interieur van het café is gebleven”

Lucilles, zo heet de nieuwe vakantiewoning aan de Zwinebak in Nieuwkerke. De naam verwijst naar Lucien Storme, een wielrenner die Parijs-Roubaix won in 1938. Tijdens de jaren van de wederopbouw hielden de ouders van Lucien naast de boerderijactiviteiten ook een café. Het café werd later uitgebaat door Philippe Verdru. ’t Groen Blad van toen is nu een vakantiewoning.

Ward Loyson (42) en Hilde Stragier (40) zijn de uitbaters van Lucilles. “Wij vormen een nieuw samengesteld gezin en hebben vijf kinderen in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. Ward is IT-specialist en werkt voor Gridlink in Harelbeke. Ikzelf run Body in Balance in Poperinge”, vertelt Hilde. “Wij delen een grote liefde voor de natuur, wandelen, Heuvelland en ondernemen. Deze passies hebben ons geïnspireerd om zelf een vakantiewoning te realiseren. Het plan kwam tot stand nadat we ‘t Groen Blad, het pand dat Philip Verdru 16 jaar exploiteerde, overnamen. We waren er direct verliefd op. Na ongeveer tien maanden intensief verbouwen, waarbij Ward de grove werken op zich nam en ik mij richtte op schilderen en inrichten konden we onze droom werkelijkheid laten worden.”

Bieren van het vat

Bijzonder aan de vakantiewoning is het interieur en een unieke buitenbeleving. “De gasten kunnen genieten van bieren van het vat in ons authentieke cafeetje: Stella en St. Bernardus Tripel. Bij aankomst en vertrek worden de vaten gewogen. We hebben buiten een barbecue en een sfeervolle vuurschaal gecreëerd om van de avond te genieten.”

Lucilles biedt plaats aan 18 personen en bevat een ruime eetkamer met open keuken. “De ovale tafel biedt voldoende plaats voor een groot gezelschap en wordt omgeven door een adembenemend uitzicht dankzij de grote ramen die de ruimte overspoelen met natuurlijk licht.” Op de benedenverdieping bevindt zich één rolstoeltoegankelijke slaapkamer, De woning beschikt over zeven ruime slaapkamers, waar rust en privacy gegarandeerd zijn. Op de bovenverdieping bevinden zich twee grote badkamers, elk uitgerust met drie douches”, besluit Hilde.