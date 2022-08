Subsidies voor ‘Het landschap getuigt’ in Poperinge

Het provinciebedrijf Westtoer en Toerisme Vlaanderen kennen subsidies toe om projecten te ontwikkelen binnen het WOI-themajaar ‘Het landschap getuigt’. De focus in elk van de gekozen activiteiten ligt op de ontdekking van het landschap, dat tot op vandaag de sporen draagt van de Eerste Wereldoorlog. Er was 2,5 miljoen euro voorzien. Poperinge kreeg binnen die oproep drie projecten goedgekeurd.

Schepen van Toerisme Klaas Verbeke (CD&V): “Het eerste project heet ‘Vergeten Spoor’. Dat is een nieuwe installatie op Lijssenthoek Military Cemetery naast het bezoekerscentrum. Daar wordt in een ondergrondse annex een immersieve belevenis rondom het treingebeuren tijdens de Eerste Wereldoorlog ondergebracht. De bezoekers komen in een donkere ruimte terecht, met centraal het zes meter lange historische stationsdiorama als blikvanger. Op geregelde tijdstippen start een onderdompelende belevenis van een beeldprojectie op de wanden, plafond en vloer van de ruimte en is er een surround soundbeleving. Zo baadt de bezoeker compleet in de stationssfeer in oorlogstijd: treinen komen aan en vertrekken, soldaten marcheren richting front, gewonden worden afgevoerd, een bombardement in de nacht…”

Deelluik voor Kunstenfestival Watou

“Het tweede project omvat een voorstel voor Kunstenfestival Watou 2023. Hiervoor zal de stad een specifiek deelluik uitwerken waarbij kunstenaars en dichters nieuw werk binnen dit thema zullen creëren. De locatie daarvoor wordt het kasteeldomein De Lovie langs de Krombeekseweg. Daarnaast komt er een poëziefietsroute langs WOI-begraafplaatsen rond Watou: Abele Aerodrome, Lijssenthoek, Dozinghem, Nine Elms, enz. Dat project loopt tijdens de periode 1 juli 2023 – 3 september 2023”, aldus nog de schepen.

Unieke land art

Het derde project waarin Poperinge betrokken is, heet ‘Onzichtbaar landschap – op zoek naar verdwenen begraafplaatsen in de Westhoek’. In dat project worden verdwenen sporen in het landschap opnieuw zichtbaar voor de bezoeker via unieke land art. Aan dat regionaal project nemen maar liefst twintig partners en gemeenten deel, onder coördinatie van het Regionaal Landschap Westhoek.