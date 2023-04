Strandcabine huren? Er zijn 10.000 wachtenden voor u.

Nu de paasvakantie op z’n laatste beentjes loopt, is de laatste rechte lijn richting de zomer helemaal ingezet. Dat betekent ook dat strandgangers massaal bezig zijn met het opbouwen van hun strandcabine. Zo’n eigen plekje in het zand is sinds de pandemie populairder dan ooit: meer dan 10.000 mensen staan momenteel op de wachtlijst. In slechts twee badplaatsen is er wél nog plaats, al mag je dan niet kieskeurig zijn.

Wie van plan is om deze zomer veel tijd in eigen land te spenderen, heeft er misschien al eens over nagedacht om een strandcabine te huren. Zo’n typisch hutje waar je al je spullen kan opbergen, strandstoelen in kan stockeren en je je gemakkelijk in kunt omkleden. In de tien West-Vlaamse kustgemeenten worden in totaal 9.699 standplaatsen ter beschikking gesteld. Dat zijn er een honderdtal minder dan vorig jaar. Dat komt omdat het aantal beschikbare plaatsen afhankelijk is van de strandinrichting van dat jaar, bepaalde werkzaamheden, evenementen enzovoort.

Jaren geduld

Dat zijn er heel wat, maar toch lang niet genoeg. Want minstens nog eens zoveel mensen staan al jaren op de wachtlijst om zo’n stukje strand te bemachtigen. Het duurt gemiddeld twee à drie jaar voor je een plekje toegewezen krijgt en dan mag je nog niet kieskeurig zijn over de locatie

“Vaak willen mensen absoluut hun cabine vanuit hun appartement op de dijk kunnen zien… Tja, dan moet je erop rekenen dat je heel wat langer op de lijst kan staan. Want bijna iedereen werkt volgens het principe dat mensen die vorig jaar een standplaats hadden, voorrang krijgen op nieuwkomers. En eens mensen een plek hebben, geven ze die niet snel weer af”, klinkt het bij een uitbater in Knokke-Heist.

“Enkel in Middelkerke en Bredene is er nog plaats, maar dan mag je wel niet kieskeurig zijn over de locatie”

In Blankenberge lopen de wachttijden zelfs op tot 13 jaar, al gaat het dan meestal om mensen die een heel specifieke zone wensen. Soms huren zij intussen wel een standplaats in een minder populair gebied. In slechts twee gemeenten is er wél nog plaats. Wie in Bredene en Middelkerke aanklopt en niet kieskeurig is, vindt nog een plekje voor deze zomer.

54 tot 1.100 euro

Die standplaatsen worden in de meeste gevallen verhuurd door het gemeentebestuur zelf. Enkel in Middelkerke wordt de verhuur van standplaatsen volledig in handen van drie concessiehouders gelegd. In de negen andere gemeenten varieert het systeem: soms krijgen concessiehouders een bepaald aantal meter kustlijn ter beschikking voor eigen gebruik om bijvoorbeeld een winkel of strandbar op te plaatsen – en eventuele verhuur van standplaatsen, in andere gemeenten reserveert het bestuur een bepaald aantal plaatsen die uitbaters aan een veelal duurder tarief kunnen huren om die op hun beurt samen met een cabine zelf in een soort combinatiepakket door te verhuren aan particulieren.

Ook voor de cabine zelf heb je verschillende opties. In de eerste plaats kun je ervoor kiezen om zelf een cabine aan te kopen of te lenen bij een kennis en die op eigen houtje op te bouwen, af te breken en te stockeren. In dat geval hoef je enkel een leeg stukje strand af te huren.

De kostprijs daarvan verschilt wel heel sterk tussen de verschillende badsteden. In De Panne kun je voor 54 euro je eigen stukje kust huren voor een heel seizoen (meestal april tot oktober). In Oostende kunnen de duurste, populairste plekjes echter oplopen tot 1.121 euro. Maar gemiddeld ben je zo’n 210 euro kwijt aan de standplaats.

Wachtlijsten

Niet enkel de standplaatsen worden duurder, ook de cabines zelf. Elke uitbater beslist natuurlijk zelf hoeveel hij of zij aanrekent voor de verhuur van een cabine, ook binnen dezelfde gemeente kan dat enkele honderden euro’s verschillen. Er zijn verschillende factoren die de prijs kunnen beïnvloeden: een cabine waar je meteen ook een standplaats, ligstoelen en een tafeltje bij krijgt, zal logischerwijs een gepast prijskaartje hebben.

In totaal zijn er ongeveer 55 stranduitbaters langs de kustlijn die cabines aanbieden. In Nieuwpoort, Knokke-Heist, Oostende en Blankenberge kost dat je gemiddeld meer dan 1.000 euro. Wil je iets minder spenderen, dan pols je beter eens in Middelkerke, De Haan, Bredene, Koksijde en De Panne. De goedkoopste badplaats om een hokje te huren is Zeebrugge: 500 euro.

Zowat elke uitbater laat weten dat de vraag een pak groter is dan het aanbod. De boodschap is dus duidelijk: zet je maar beter meteen op een wachtlijst.