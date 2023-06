Stappen en varen door de IJzervallei

De Westhoek is meer dan die Groote Oorlog alleen. Wat als we nu eens op vaargeluk zouden focussen? In de IJzervallei kan dat moeiteloos. Slenteren langs de Dode IJzer, bootje varen op de Ieperlee, wat heeft een mens meer nodig?

In de verste uithoek van de Westhoek, omarmd door de Noordzee en Frankrijk, wacht de IJzervallei. Doorspekt met authentieke postkaartdorpen, eindeloze panorama’s en een IJzer die zich sinds mensenheugenis een weg baant door die landelijke eenvoud. De rivier ontspringt in Kassel, Noord-Frankrijk, sluipt in Haringe stilletjes België binnen om 45 kilometer verder in Nieuwpoort te stranden. Als enige in zijn soort.

Te voet of over water

Alleen de IJzer mondt op vaderlandse turf in zee uit, maar het is vooral zijn rol in de Eerste Wereldoorlog die dat stille water naam en faam bezorgde.

Maar de Westhoek is meer dan zijn oorlogsgeschiedenis alleen. En al helemaal op een mooie dag. De zon schijnt, er hangt lente in de lucht en de Ieperlee, een zijtak van de IJzer, glinstert beloftevol. Reden genoeg om een elektrische sloep te huren bij De Boot. Zo kun je deze contreien zonder vaarbewijs vanop het water verkennen. Voor een uurtje of dagenlang.

“De Dode IJzerwandelroute trakteert op een estafette van charmante veldwegels, weides met meidoornhagen en kabbelende waterlopen”

Omdat die IJzer in deze vallei alomtegenwoordig is, kreeg het gebied zijn eigen grensoverschrijdende wandelnetwerk. De bewegwijzerde Dode IJzerwandelroute, 7 kilometer, bevindt zich op dat knooppuntennetwerk en trakteert op een estafette van charmante veldwegels, weides met meidoornhagen en kabbelende waterlopen. Of slenteren van kerk naar kerk, langs bunkers en kapelletjes.

Wie zich bij valavond aan het tracé waagt, botst vlak bij de Heidebeek op een grote plas met opvallend veel gesnater en eenden die stokstijf zitten. En net wanneer je overweegt om over die prikkeldraad te klimmen en uit te vissen wat er aan de hand is, valt alles samen. Met dank aan de goed gecamoufleerde Franse jagers die vriendelijk doch kordaat duidelijk maken waar het hier om draait. Reden genoeg om niet te veel van het aangeduide pad af te wijken. Tip: neem een gsm mee om bij te schijnen, want in de IJzervallei is het nog écht donker.

Netwerken op zijn Westhoeks

De locals zijn gelukkig uit stevig hout gesneden. Of in de woorden van Nathalie van Upstream Studio: ‘als je hier komt wonen, moet je een tikkeltje eigenzinnig zijn’. In Roesbrugge, vlak bij de wandelroute, bots je op haar studio waar ze artisanale zepen maakt. Met essentiële oliën en zonder kleurstoffen. Op dezelfde plek huist ook haar kunstatelier en in de zalige tuin met Provence-allures geniet je van een drankje. ‘Als je in deze uithoek woont, moet je niet afwachten, maar zelf iets op poten zetten. We zijn koppig, we volharden en we steunen elkaar.’

Dus verwijst Nathalie naar Stefan en Stefan naar Nathalie. Op het ene adres sla je zepen in, bij Stefan leer je in het wondermooie Stefan’s Pottery, met zicht op de velden, pottendraaien of koop je wat huisgedraaide keramiek. ‘Elkaar iets ‘jeunen’, zo werkt dat hier’. Of netwerken op zijn Westhoeks.

Drie keer bijzonder logeren

1. Het Klaverhof, Haringe

Hier leef je als God in Frankrijk, amper twee akkers verder kronkelt de grens, maar deze knusse cocon voor 18 achterlaten is niet makkelijk. Met dank aan de vrolijke bloemenweide, de magnifieke balken, en die fascinerende verzichten. Bovendien heb je ruimte zat. Verzamelen op het terras, tikkertje in de wei, plonsen in de vijver of schuilen voor de regen in de voormalige stal waar een biljart, tafelvoetbal en dartsbord wachten.

Vanaf € 2.520/weekend, www.hetklaverhof.be

© Heikki Verdurme

2. Aan de Blankaart, Diksmuide

Dit verborgen domein voor 14 grenst naadloos aan natuurdomein De Blankaart. Vanuit het zwembad kijk je er zelfs op uit. Op het gelijkvloers een gezellige eetkamer, een etage hoger wacht een rustgevend salon dat je laat uitkijken over die Blankaart. De perfect onderhouden tuin loopt er bovendien zachtjes in over en via een schapenwegel wandel je er zo binnen.

Vanaf € 925/nacht, www.aandeblankaart.be

3. Villa Gisele, Diksmuide

Ooit een oud dijkhuisje, nu een gezellige vakantiewoning voor 8. Villa Gisèle strekt zich uit langs de IJzer en garandeert je memorabele Westhoekzichten. En dankzij die vele raampartijen kun je er uitvoerig van genieten. Gezellig aperitievend in de woonkeuken, relaxend in de iets hoger gelegen leefruimte of zelfs vanuit de vier kamers. Je wordt altijd omringd door woeste Westhoek-natuur.

Vanaf € 875/weekend, http://www.villa-gisele.com