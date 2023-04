Stad Roeselare lanceert nieuw toeristisch magazine

Roeselare lanceert een nieuw smakelijk toeristisch magazine boordevol activiteiten, opmerkelijke figuren uit de streek en lekkere adresjes. Word gebeten door… Roeselare!

‘s Morgens je tanden zetten in een kraakverse croissant op het terras van een van de vele horecazaken in de stad, de spits afbijten met een stevige winkelwandelroute door het centrum, je vastbijten in de geschiedenis van het wielrennen in KOERS, in je kuiten laten bijten wanneer je de felblauwe uitkijktoren tussen het Sterrebos en Bergmolenbos beklimt en ’s avonds door een topchef een bord voorgeschoteld krijgen met lokale producten om in te bijten…

Met deze smakelijke inleiding verleidt Visit Roeselare je om de stad te komen proeven. Letterlijk én figuurlijk. Het compacte magazine telt 52 kleurrijke pagina’s en heeft als doel mensen te inspireren. Het bevat het permanent aanbod aan activiteiten in Roeselare.

De zomerpocket, een brochure waarin het evenementieel programma van zomer 2023 opgenomen wordt, volgt aan de start van de zomer.

Roeselaarse ambassadeurs

In het magazine ‘Gebeten door Roeselare’ maken opmerkelijke figuren uit de streek je wegwijs aan de hand van hun favoriete adresjes. Waar slurpt Yves Lampaert van z’n koffie? In welke shop loop je singer-songwriter Majé tegen ’t lijf? Wat is de favoriete plek van Astrid Sercu?

Daarnaast vind je er enkele Roeselaarse Leiespots in terug. Dat zijn hippe conceptstores, cultuurcafés met goed gevulde agenda’s, zaken waar je van de lekkerste Leiestreekproducten proeft en struint door Het Kunstuur, een interactieve tentoonstelling vol zelden vertoonde kunstwerken…

In primeur voor logies

Team Toerisme trok op pad om alle Roeselaarse logies in primeur enkele exemplaren van het nieuwe magazine persoonlijk te overhandigen en dat vergezeld door – hoe kan het ook anders – een dorstlessende Rodenbach. “We zijn ons ervan bewust dat onze Roeselaarse logies een onmisbare schakel zijn in het proces om verblijvers wegwijs te maken. Roeselare – in het hart van West-Vlaanderen – kent een heel gunstige locatie. Zowel voor zaken- als recreatief toerisme. Roeselare blijft verrassen als toeristische bestemming”, aldus schepen Mathijs Samyn.

Bemachtig jouw gratis exemplaar van het magazine bij het toeristisch infopunt, Roeselaarse logies en Leiespots, in het station, Ter Posterie of Het Kunstuur. Later op het seizoen wordt het magazine verspreid over de hele Leiestreek. Een digitale versie lees je op www.visitroeselare.be.