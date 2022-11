Spaans luchtruim even afgesloten: vlucht vanuit Alicante loopt vertraging op

De kortstondige sluiting van het Spaanse luchtruim heeft ook gevolgen voor enkele tientallen passagiers die vanmorgen vanuit Alicante richting Oostende wilden vliegen. Hun vlucht loopt vier uren vertraging op.

Het Spaanse luchtruim werd vrijdagvoormiddag enkele uren afgesloten toen bleek dat een deel van een Chinese raket mogelijk op Spaans grondgebied zou neerstorten. Onder meer de luchthavens van Tarragona, Barcelona en het nabijgelegen Reus werden daardoor stilgelegd. Maar het incident heeft ook gevolgen verder naar het zuiden in Spanje.

Zo loopt de vlucht van luchtvaartmaatschappij TUI Fly die vanmorgen om 9.20 uur had moeten vertrekken vanuit Alicante naar Oostende vertraging op. “De passagiers waren al in het vliegtuig ingestapt maar toen kwam de melding dat het vliegtuig niet zou kunnen opstijgen. Iedereen is terug naar de vertrekhal gebracht”, zegt woordvoerder Piet Demeyere van TUI. Momenteel wordt er gekeken wanneer de reizigers alsnog naar Oostende kunnen vertrekken. Wellicht zal dat kort na de middag kunnen.