Sint-Annakapel in Dentergem ondergaat metamorfose: van ruïne tot unieke eventlocatie met zomerbar

Donderdagmiddag 28 juni werd de Sint-Annakapel in Dentergem officieel geopend. De ruïneuze kapel werd getransformeerd tot een unieke eventlocatie waar dit jaar ook een zomerbar komt. In het oog springt ook het spectaculaire dakterras met een panoramisch zicht over de regio. De kapel bevindt zich vlakbij De Poelberg (Tielt) en de Meikensbossen (Dentergem) en het dakterras is ook dagelijks en vrij toegankelijk om te beklimmen. Fiets- en wandelroutes passeren er voor de deur.

Het nieuwe uitkijkpunt is een onderdeel van Horizon 2025, een project van Westtoer in samenwerking met de provincie, waarbij getracht wordt om tegen 2025 maar liefst 20 uitkijkpunten te hebben in West-Vlaanderen. Ze zijn goed op weg, de Sint-Annakapel is al nummer 13. “Bijna 340.000 mensen konden al genieten van het uitzicht op deze punten, een unieke troef langs de fiets- en wandelroutes in onze provincie”, weet Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Zomerbar

De kapel werd in 1864 gebouwd, maar werd nooit ingewijd. Jarenlang stond de kapel te verkommeren, er bleven gewoon nog vier muren over. De bezielers Matthias Mattelaer, die de kapel van zijn vader kocht, en zijn vennoot bij architectenbureau DMOA Benjamin Denef haalden Bert Devos aan boord. Dit drietal zorgde samen met aannemers van om de hoek voor deze prachtige realisatie. De binnenafwerking is nog niet af, maar vanaf september zullen de twee verdiepingen van de kapel af te huren zijn als eventlocatie. De gelijkvloerse verdieping beschikt over een keuken. Vanaf vrijdag 7 juli gaat er ook een zomerbar open.