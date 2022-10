Roeselare wil zich tijdens Week van de Smaak tonen als dé voedingsstad van Vlaanderen

Van maandag 21 tot zondag 27 november is er een nieuwe editie van de Week van de Smaak in Roeselare. “Maak je op voor een week vol buitengewone culinaire uitdagingen, met voor elk wat wils”, zegt burgemeester Kris Declercq.

Roeselare, in het hart van de Vallei van de Voeding, lanceert voor de Week van de Smaak van maandag 21 tot zondag 27 november een programma om van te smullen. “Van kleine lekkerbek tot grote foodie, van avontuurlijke proever tot fan van de klassiekers: iedereen wordt een hele week lang gebeten door de Week van de Smaak in Roeselare”, is burgemeester Kris Declercq enthousiast.

De komende jaren wil Roeselare zich nog sterker op de kaart zetten als dé voedingsstad in Vlaanderen. “Van boer tot bord, van streekproduct tot topchef: onze stad heeft daarvoor alle troeven in handen en wil dat iedereen gebeten wordt door Roeselare”, aldus burgemeester Kris Declercq.

De ‘Week van de Smaak’ is dan ook het moment om al dat lekkers in Roeselare samen te brengen in een smaakvol programma voor jong en oud. Op het menu staan niet minder dan twintig activiteiten, waarvan meer dan de helft gratis.

Beste stoofvlees?

Blikvanger in deze editie is het grote stoofvleesfestijn in de Paterskerk op zaterdag 26 november.

“Elk jaar wil Roeselare één klassiek recept centraal zetten. Dit jaar gaat Roeselare voor de oerklassieker stoofvlees. Een vakjury onder de leiding van driesterrenchef Tim Boury gaat op zoek naar originele, lekkere én lokale versies van stoofvlees. Kandidaten schrijven zich voor 30 oktober in via visitroeselare.be.”

“Onze stad heeft alle troeven in handen om zich op de kaart te zetten als dé Vlaamse voedingsstad”

De winnaar mag rekenen op een smaakvol prijzenpakket en vooral… hij of zij krijgt de unieke kans om het winnende recept klaar te maken voor 500 nieuwsgierige fijnproevers (met de hulp van een professioneel cateringteam). Dit stoofvleesfestijn vormt één van de hoogtepunten van de Week van de Smaak, op zaterdagmiddag 26 november in de Paterskerk van Roeselare. Voor elke portie stoofvlees gaat bovendien tien euro naar De Sociale Kruidenier, een organisatie die gratis voedselhulp biedt voor inwoners van Roeselare die het wat minder goed hebben.

Loïc Van Impe en meer

Verder is er het gloednieuwe concept ‘De Achterkeuken’: een wandeling op vrijdag 25 en zaterdag 26 november die unieke locaties in de binnenstad koppelt aan een buitengewone culinaire ervaring. Op deze verborgen plaatsen staan lokale chefs uit enkele Roeselaarse topkeukens je op te wachten met een heerlijke maaltijd. Restaurants die meedoen: De Overburen, Le Nord, De Ooievaar, Pieter Kookt, Suurplas en Tafel Madeleine.

Chefs met klinkende namen zoals Sandra Bekkari en Loïc Van Impe brengen hun beste tips naar de Keuken van Roeselare en geven er workshops. In de tuin van Koers ontdek je wat renners eten dankzij een kookworkshop door Ien Vitse, de chef-kok van Jumbo-Visma.

Er zijn opendeurdagen voorzien in verschillende bedrijven, er is een High Tea in de centrumstraten, het Huis van Sinterklaas, verschillende workshops en nog veel meer. (Thomas Dubois)