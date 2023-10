Roeselare lokte afgelopen zomer 100.000 bezoekers meer dan in 2022, Batjes en Natourcriterium blijven topper

Onder de noemer ‘Gebeten door Roeselare’ zette Roeselare nu al voor het tweede jaar extra in op een toeristische campagne om meer bezoekers te verleiden. Met dank aan sterke trekkers zoals Koers, museum van de wielersport, Het Kunstuur en de Davidsfonds Zomerzoektocht trok Roeselare in juli en augustus zowat 100.000 bezoekers meer dan vorig jaar.

In de maanden juli en augustus bezochten in totaal een kleine 700.000 mensen de Roeselaarse binnenstad, dat is zo’n 100.000 bezoekers meer dan vorig jaar (een stijging van ruim 16 %).

Buitenlandse gasten

Ruim één op drie bezoekers van de Roeselaarse binnenstad komt uit de eigen regio: buurgemeentes, maar ook de streek rond Tielt, Kortrijk, Ieper en Diksmuide. Het aantal bezoekers dat van verder af naar Roeselare komt, blijft beperkt maar stijgt elk jaar gestaag. Zo kwamen van juni tot augustus zo’n 38.000 bezoekers uit Oost-Vlaanderen naar de Rodenbachstad. In dezelfde periode ontving Roeselare ook een 40.000-tal buitenlandse gasten. Vooral uit Nederland, Frankrijk en Polen.

Topdagen afgelopen zomer waren uiteraard de Batjes eind juni, maar ook de dag van het Natourcriterium (dinsdag 25 juli) en de Vlaamse Feestdag (11 juli) was het over de koppen lopen. Zeker de combinatie van de dinsdagmarkt in de ochtend en een groot evenement ’s avonds zorgt voor veel volk in de stad. Het cultureel stadsfestival Rodenbachfeesten als afsluiter van de Roeselaarse zomer lokte 26.000 liefhebbers over het hele weekend.

“Onze zomer kende letterlijk een zonnige start met de Batjes, waar we afklokten op bijna 120.000 unieke bezoekers. Ik ben blij om te zien dat onze totaalaanpak van shopping hand in hand met onze horeca en sterke evenementen zich ook vertaalt in een grote publieke aanwezigheid in onze stad. We zitten ondertussen volop in de voorbereidingen van de najaars- en wintercampagne, dus niet getreurd: ook de herfst en winter zal in Roeselare erg bruisend worden!”, horen we van burgemeester Kris Declercq.

“Roeselare is ook in de zomer ‘stad van koers’. Het Museum van de Wielersport, Koers, is al jaren een vaste waarde en het minder goede weer maakte van juli zelfs een topmaand. Veel gezinnen met kinderen vonden toen de weg naar het museum. Die kinderen stonden ook massaal aan de start van het Natour4kids. Het Dovy Natourcriterium zelf lokte maar liefst 30.000 wielerfans en was daardoor traditioneel één van de koptrekkers in het zomerprogramma”, voegt schepen Piet Delrue daar nog aan toe.

2.000 mensen proeven van het culinair DNA

Het toeristisch aanbod in de zomer werd letterlijk door heel wat mensen gesmaakt. De Gebeten door Roeselare-menu’s waardoor mensen tegen een erg scherpe prijs konden proeven van het Roeselaarse culinaire DNA lokten zo’n 2.000 eters, verspreid over de 9 deelnemende restaurants. Bijna 300 mensen kozen ervoor om te smullen van de picknickmanden boordevol lokale producten in het Sterrebos, Bergmolenbos of Stadspark.

De Davidsfonds zomerzoektocht was de hele zomer lang erg zichtbaar met groepjes enthousiaste zoektochters die zich een weg door het stadscentrum en Krottegem baanden. In totaal verkocht het Davidsfonds zo’n 3.000 zoektochtpakketten, goed voor zo’n 21.000 bezoekers.

Maar ook de lokale initiatieven om bezoekers naar Roeselare te halen, deden het goed. Het maïsdoolhof ging open op 1 augustus en er kwamen minstens 3.000 families langs, die deelnamen aan de zoektocht via de QR-codes die verstopt zaten tussen de maïs. Aan de Vaarbar in het Stadspark werden 600 bootjes verhuurd, goed voor meer dan 1.700 mensen die op het water van de Grote Bassin dobberden en peddelden. En ook de Torenzondagen en Villa Roslar, intieme zomerconcertjes op magische locaties, mochten op ruime belangstelling rekenen.

“Het is fantastisch om te zien dat zowel de Roeselarenaar als de toeristische bezoeker opnieuw konden genieten van het beste wat Roeselare te bieden heeft. De reservaties voor onze ‘Gebeten door menu’s’ liepen als een trein. Met het betere weer van de laatste weken stroomden ook de reservaties van de picknickmanden weer volop binnen en we blikken terug op succesvolle Torenzondagen. Ook de allerkleinsten vonden hun plek in onze stad: in het maïsdoolhof, op de zomerspeelplaats of op een bootje in de Vaarbar. Daarbovenop was ook de Ketnet Zomertoer weer een daverend succes”, stelt schepen van toerisme Matthijs Samyn.

Koers en Het Kunstuur: ideaal alternatief voor minder zonnige dagen

“De weergoden waren ons land deze zomer niet steeds gunstig gezind. Met Koers. Museum van de Wielersport en Het Kunstuur heeft Roeselare gelukkig een sterk indooraanbod. Koers trok in juli en augustus een duizendtal meer bezoekers dan vorig jaar. Juli was de topmaand voor het museum met meer dan 1.800 gegadigden. En ook Het Kunstuur kon de sterke start na de opening in het voorjaar doortrekken. In de zomermaanden bezochten zo’n 4.000 bezoekers de prachtige en multimediale expositie in de Sint-Amandskerk.”

Een 700-tal geïnteresseerden kwamen op vier unieke locaties in de stad genieten van het werk van 10 kunstenaars tijdens de Kunstzomer Leiestreek. En de expo ‘Geworteld in Erfgoed’ in Ter Posterie kon op de interesse rekenen van zo’n 1.200 mensen die er de unieke geschiedenis van Roeselare beter leerden kennen.

“De culturele accenten tijdens de zomercampagne brachten veel volk op de been. Zowel op 11 als 21 juli liep de Grote Markt vol voor een sterk muzikaal programma. Ook Villa Roslar, de intieme zomerconcerten op de boerenbuiten, deden het uitstekend. Alle acht edities waren op voorhand volledig volzet. De expo ‘Geworteld in Erfgoed’ en de Kunstzomer Leiestreek bewezen op hun beurt dan weer dat ook de erfgoed- en cultuurliefhebbers hier hun hart kunnen ophalen”, besluit schepen van Cultuur Mieke Vanbrussel.