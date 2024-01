Roeselare lokte 10 procent meer bezoekers tijdens eindejaarsperiode, schaatspiste succes met 18.500 schaatsers

Tijdens de kerstcampagne van Stad Roeselare, van vrijdag 24 november 2023 tot zondag 7 januari 2024, genoten dagelijks zo’n 19.000 mensen in het feeëriek aangeklede stadscentrum. Dat is bijna 10 procent meer dan het daggemiddelde in de kerstperiode vorig jaar. Het uitgebreide programma en de drie shoppingweekends misten hun effect niet. Het winterwonderpakket, nieuw dit jaar, bezorgde 430 bezoekers een magische dag in Roeselare.

“Dat zo veel bezoekers de weg vinden naar Roeselare om te proeven van de kerstsfeer, daar kan je alleen maar trots op zijn. Ons gevarieerde aanbod heeft gescoord: kwaliteitsvol shoppen, ook last-minute op kerstavond, familiepret in het Huis van de Kerstman, het reuzenrad en de schaatspiste, maar ook ruimte voor wie een gezellige avond wil vieren met vrienden of collega’s in de kerstchalets”, aldus burgemeester Kris Declercq.

“Kerstshopping in een gezellige feeërieke omgeving? Dat is even Roeselare. Ook dit jaar werd er een unieke kerstsfeer gecreëerd die door vele mensen gesmaakt werd. Een unieke aanloop naar succesvolle solden en een bruisend shoppingseizoen. En volgend jaar proberen we nog beter te doen!”, stelt Sam Nuytten, voorzitter vzw Shopping & Centrum Roeselare.

Vijf topdagen van meer dan 25.000 bezoekers per dag

Het shoppingweekend van 16-17 december lokte in totaal 56.000 bezoekers naar het centrum. Ter vergelijking: het drukste shoppingweekend vorig jaar (10 en 11 december 2022) lokte 41.000 bezoekers. Ook vrijdag 22 december en zaterdag 23 december waren met respectievelijk 26.000 en bijna 28.000 bezoekers absolute topdagen. Vrijdag 15 december sluit met bijna 26.000 bezoekers de top 5 af. De kerstshoppingweekends zijn de drukst bezochte dagen voor Roeselare, na de Batjes.

Maar ook na Kerstmis bleven heel wat mensen de weg vinden naar Roeselare. In de kerstvakantie waren er gemiddeld zo’n 20.000 passanten in het centrum.

De Roeselarenaars vinden zelf goed de weg naar het eigen stadscentrum: ruim de helft van de bezoekers gedurende de hele periode kwam van het grondgebied Roeselare zelf. Een derde kwam van de ruime regio rond Roeselare (inclusief steden als Torhout, Tielt, Diksmuide, Ieper en Kortrijk). Nog eens 14 procent kwam van verder afgezakt om de sfeer op te snuiven, met daarbij ook zo’n 2 procent internationale bezoekers. Het was dus vaak koppenlopen in de Stad, en de parkings liepen dan ook goed vol. Om het extra zorgeloos te maken voor bezoekers zette de Stad voor het eerst gratis elektrische shuttles in tijdens de kerstperiode. In totaal maakten bijna 1.200 mensen hiervan gebruik.

Attracties en winterwonderpakket

Ook de attracties waren een schot in de roos. Zo genoten ruim 18.500 schaatsers van de overdekte ijspiste op de Grote Markt. Maar liefst 2.300 kleine kerstfanaten kwamen op bezoek in het Huis van de Kerstman. Maar liefst 430 mensen genoten van een winterwonderpakket in de Stad. De unieke formule van de Stad waarbij bezoekers tijdens de kerstvakantie voor maar 15 euro konden genieten van een dag gevuld met cinema of schaatsen, een leuke kerstattractie, oliebollen en een drankje in de lokale horeca. Op 28 december gaven meer dan 1.000 lopers het beste van zichzelf tijdens de Santa Run.

Muzikale samenwerking

De Stad ging dit jaar opnieuw voor een muzikale noot in het kerstprogramma door de samenwerking met Play Nostalgie. Op de Grote Markt pronkte de hele kerstperiode het Play Nostalgie Wintercafé. Op 23 december betoverden de Candlelight Sessions 800 muziekliefhebbers in een sfeervol verlichte Augustijnenkerk. Mensen die een ticket wonnen via de Stad of radiozender genoten daar van een intiem concert van de muzikale toppers Jasper Steverlinck, Mentissa, Paul Michiels en gospelkoor PE Live.