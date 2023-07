Roeselaars koppel hoopt nog spullen te recupereren uit hun door brand getroffen hotel op Rhodos; bekijk hier ook beelden van het zwart geblakerde hotel

Celine Vilez en Jens Crevits blijven nog tot vrijdag in Rhodos waarna ze het vliegtuig nemen en zo straks veilig weer in Roeselare kunnen aankomen. “Mijn man gaat deze avond nog naar het hotel om te kijken of we er nog spullen kunnen recupereren. Al onze bagage is daar achter gebleven en daar zitten best dure spullen in.” Van een andere gast uit het hotel kreeg het koppel alvast beelden te zien hoe de gang waarin hun hotelkamer zich situeerde er aan toe is.

Met hun anderhalve jaar oude dochter Juliette verblijven Celine en Jens nu in Rhodos Stad in het noorden van het eiland. Maar vanavond hoopt Jens dus nog hun hotelkamer binnen te kunnen om wat spullen terug te vinden. “Onder meer een laptop, een iPad, een babyfoon van 400 euro, wat dure handtassen…” De som van wat achter bleven is loopt aardig op.

Ondertussen weet het koppel ook wat er aan te treffen in het Lindos Princess Hotel. Een filmpje van een andere gaste die al terugging naar het hotel laat weinig aan de verbeelding over.