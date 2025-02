Reismarkt Brugge heeft aandacht voor reizen met een niet zichtbare beperking

Op zondag 16 maart van 10 tot 18 uur veranderen de Brugse stadshallen voor de 38ste keer in een paradijs voor de alternatieve reiziger. Want dan organiseert Wegwijzer opnieuw een Reismarkt, waarop ervaren reizigers andere reizigers informeren. Nieuw dit jaar is de focus op reizen met een niet zichtbare beperking.

Vorig jaar daagden 3.000 belangstellenden op voor de Reismarkt in de stadshallen. Opnieuw zullen 200 informanten hun reiservaringen via persoonlijke gesprekken delen met bezoekers. Daarnaast zijn er commerciële standen van reisorganisatoren. Het derde luik zijn de panelgesprekken, reisreportages, lezingen en workshops.

Kilimanjaro

Zo zal Bruggeling Xavier Taveirne vertellen over zijn Kilimanjaro-ervaring. De Reismarkt richt zich vooral naar jongeren die een avontuurlijke rondreis boven een strandvakantie verkiezen. Bezoekers tot en met 26 jaar kunnen gratis binnen. Volgens Joyce Bosmans is bij jongeren tegenwoordig vooral Albanië in trek, omdat reizen er voorlopig nog goedkoop is:

“Ook het Verre Oosten herstelt zich langzaam, door corona was die regio niet meer zo populair, omdat de reisbeperkingen in Azië langer van kracht bleven. De gespannen politieke situatie in enkele Afrikaanse landen laat reizen daar momenteel niet toe.”

Spermalie

De leerlingen van Spermalie zullen het onthaal verzorgen op de Reismarkt, in het kader van hun stage. Een van de aandachtspunten op deze alternatieve reisbeurs is reizen met een niet zichtbare beperking. Ook hier staan ervaren informanten klaar om personen met bijvoorbeeld autisme of en niet aangeboren hersenletsel in te wijden in alle tips en tricks.

Het wereldcafé zorgt voor sfeer en verfrissing, Jong Volk verzorgt live radio uitzendingen en draait wereldmuziek.

Tickets kosten 8 euro vanaf 27 jaar en 12 euro vanaf 31 jaar. Info: reismarkt-brugge.be