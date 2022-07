Reisbureau Suffis uit Poperinge gaat in vereffening, reizigers blijven niet in de kou staan

“Wegens een beslissing van de ondernemingsrechtbank is het bedrijf Suffis in vereffening gegaan.” Wie de afgelopen dagen een telefoontje pleegde naar het reisbureau in Poperinge kreeg steevast dezelfde zin te horen. Het bedrijf, dat beschikt over een vloot van zo’n 30 bussen, stopt ermee. Andere reisbureaus uit de regio springen in de bres om de iedereen die een trip boekte in Poperinge alsnog op zijn bestemming te krijgen.

Danny Arfeuille (59) uit Langemark boekte in maart samen met zijn vrouw Caroline Vandevyvere bij Reizen Suffis een reis naar het Spaanse Lloret de Mar met vertrekdatum 22 juli. “Op 4 juli kreeg ik te horen dat het bedrijf de vrijdag daarvoor in vereffening was gegaan”, vertelt Danny. “Het was mijn buurman die het had gehoord van een buschauffeur die voor het bedrijf werkt. Toen ik de firma contacteerde, hoorde ik een boodschap dat Suffis in vereffening was.”

De vijftiger vreesde even dat zijn reis in het water zou vallen, tot hij plots dan toch een mail kreeg. “Daarin stond te lezen dat we wel op reis konden vertrekken, maar met een andere reisorganisatie. We dienen enkel een kleine toeslag te betalen, maar voor de rest blijft alles hetzelfde. Zo worden we ook opgepikt in Poperinge. Ik vind het wel jammer dat ik niemand van Reizen Suffis aan de lijn kreeg die mij het nieuws vertelde, maar ik begrijp dat die mensen wellicht andere zaken aan hun hoofd hadden. In de mail stond dat ik het nieuws wellicht al via via zou hebben vernomen. Ik ben echter blij dat we alsnog op vakantie kunnen vertrekken.”

Even puzzelen

Een van de bedrijven die mee helpt depanneren, is Herman & Vandamme uit Menen. “Het is in opdracht van de firma Suffis dat wij de busreizen uitvoeren”, zegt Aline Herman. “Het was even puzzelen, want ook wij hebben een druk bezet schema, maar we zijn blij dat we toch kunnen helpen. Ook andere reisorganisaties springen trouwens bij.”

Sofie Lefere (44), een zaakvoerster van reizen Suffis, kan en wil niet veel toelichting geven. “Het klopt dat we in vereffening zijn gegaan, maar alle klanten worden 1 voor 1 verwittigd, zoals het hoort. We moeten daarvoor wel de tijd krijgen, want meer dan duizend mensen in een week tijd contacteren, is niet zo eenvoudig.”

Op de website vhauctions.com worden, via een veiling die op 5 augustus start, zo’n 27 bussen van het bedrijf verkocht. Het gaat om onder meer reisbussen, schoolbussen en een dubbeldekker. Op zaterdag 6 augustus en op donderdag 11 augustus zijn er kijkdagen.

Zware klap

Dat het bedrijf Suffis de handdoek in de ring gooit, is een zware klap voor de reissector in de Westhoek. De geschiedenis van de firma, waar een 40-tal mensen werken, gaat zo’n 100 jaar terug. Het begon allemaal bij Aimé Suffis die in de jaren 20 goederen rondbracht met paard en kar. Later zorgde Suffis voor de eerste taxidiensten in de streek en na WO II begon Aimé met een eerste busdienst.

Zijn dochter Séverine kwam in 1962 in de zaak en zij richtte in de jaren 80 het reisbureau op. In 2002 kwamen de zussen Sofie en Fanny aan het hoofd van de zaak. Reizen Suffis had een vloot van zo’n 30 bussen. Sinds 2004 is het reisbureau gevestigd aan de Europalaan in Poperinge. Het bedrijf kreeg tijdens de coronacrisis af te rekenen met heel wat annuleringen.

Het in vereffening gaan, is niet hetzelfde als een faillissement. Bij een vereffening wordt het bedrijf ontbonden. In dit geval werd een vereffenaar aangesteld die ervoor moet zorgen dat alle betrokkenen krijgen waar ze recht op hebben.