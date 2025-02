‘Pralinisering’ van Brugge? Cijfers spreken dit tegen

De politieke lokroep om de ‘pralinisering’ en de ‘katelijnisering’ van Brugge tegen te gaan, wordt alsmaar luider. Nochtans zijn er volgende de officiële tellingen van Locatus nu minder chocolade- en souvenirwinkels dan voor corona…

“Verbied nieuwe souvenir- en pralinewinkels! Deze goedkope import biedt geen toegevoegde waarde”, zei raadslid Marie Laeremans (VB) tijdens de Brugse gemeenteraad eind januari. Aanleiding voor haar interpellatie was dat er recent in de Vlamingstraat twee nieuwe souvenirwinkels geopend zijn.

Kernwinkelgebied

Marie Laeremans kreeg steun van Eva Vanhoorne (Groen), die het jammer vond dat Brugge nog altijd niet zijn beleidsvisie op het kernwinkelgebied toepast. “Dat document dateert al van 2020. Ondertussen zet de katelijnisering en pralinisering zich voort. Onze stad zit in een neerwaartse spiraal door die monocultuur.”

Is de situatie zo erg? Centrummanager Ilse Snick snorde voor ons de cijfers op. In 2008 telde Brugge 40 chocoladewinkels, vijf snoepwinkels, 21 souvenirwinkels, acht take-aways en zeven wafelhuizen. In 2019, net voor corona, ging het om 52 chocoladewinkels, zes snoepwinkels, 55 souvenirwinkels, 14 takeaways en vijf wafel- en donutshops. In 2024 waren er 49 chocoladewinkels, zes snoepwinkels, 48 souvenirwinkels, 15 takeaways en 13 wafelshops.

Gedaald

Sinds de epidemie is enkel het aantal wafelhuizen (+ 8), snoepwinkels (+4) en afhaalrestaurants (+1) toegenomen. Het aantal chocoladewinkels (-3) en souvenirwinkels (-7) daalde. Brugge telde eind vorig jaar 135 toeristenwinkels. In 2019 ging het om 132 etablissementen, in 2008 om amper 91 handelszaken.

In november 2024 waren er 3.026 handelszaken in Brugge, waarvan 1.375 binnen het ‘ei’. 123 van de 135 toeristische winkels bevinden zich in het kernwinkelgebied: 8,9 procent van de handelszaken. “Ze zijn geconcentreerd in enkele straten, we willen meer diversiteit”, zegt toerismeschepen Minou Esquenet.

Toerismewinkel

Volgens schepen Mathijs Goderis kan elke handelaar in een bestaand handelspand een zaak naar keuze opstarten: “Er is nog geen verordening die toeristenwinkels vergunningsplichtig maakt. In zo’n reglement moet het begrip ‘toerismewinkel’ goed gedefinieerd worden, met subcategorieën die niet meer wenselijk zijn. Alleen zo kunnen we nieuwe kwaliteitsloze shops vermijden.”

Met de toetreding van Brugge tot de European Alliance of Urban Tourisme wil het stadsbestuur de impact op de lokale handel bestuderen en remediëren.