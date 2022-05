Pieter Demuynck verhuist met Penta Reizen naar horecavilla The Cottage (voorheen Pataya)

Penta Reizen verhuist deze zomer naar de voormalige villa waar jarenlang The Cottage huisde. “Een gebouw met een geschiedenis, maar ook een unieke locatie qua visibiliteit en bereikbaarheid. En we gaan er ook met een nieuw concept aan de slag”, zegt zaakvoerder Pieter Demuynck.

The Cottage (voorheen Pataya) heeft een nieuwe bestemming gevonden. Pieter Demuynck verhuist met Penta Reizen van de Nieuwstraat naar de voormalige villa in de Prins Albertlaan 1 die op dit moment helemaal wordt opgeknapt. “Ik ben meerdere panden gaan bekijken, want in de Nieuwstraat zaten we te krap behuisd. Het pand is nog eigendom van mijn ouders. In 1981 zijn ze wat verderop in de Nieuwstraat gestart met Penta Reizen, in 1994 verhuisden ze en in 1995 kwam ik in de zaak.” Ondertussen werkt Pieter al met vijf medewerkers. “In tegenstelling tot heel wat collega’s hebben wij geen mensen verloren tijdens de coronacrisis, we konden iedereen aan boord houden. Maar we hebben ook nog twee vacatures openstaan, we willen verder groeien en hebben dus extra volk nodig.”

Vandalen en druggebruikers hadden het al een tijdje op het pand gemunt, daar komt nu een einde aan

Hun nieuwe uitvalsbasis wordt dus het voormalige The Cottage. Nadat het danscafé de deuren sloot, werd het gekocht door Xavier Vanhonsebrouck die een andere horecabestemming in gedachten had. Maar die plannen gingen niet door en de brouwer zette het pand opnieuw te koop. “Ik kon het op de kop tikken en had dan nog twee opties. Ofwel een nieuwbouw plaatsen, ofwel helemaal renoveren.” Het werd dus het laatste. Momenteel is DTA uit Marke bezig met de complete make-over van het pand. “We moesten een herbestemming vragen en ook bouwtechnisch moeten we ons aan bepaalde zaken houden. Zo moeten er bijvoorbeeld verplicht houten ramen in.”

Voor verhuizing mikken op augustus

Het pand had het ook door vandalen hard te verduren. “Alle ramen waren in gegooid. En ook druggebruikers namen er soms hun intrek. Daar is nu een einde aan gekomen, de renovatiewerken zijn gestart en we hopen die tegen de zomer te kunnen afronden. Ik droom ervan te kunnen verhuizen in augustus, dat is voor ons dan de kalmste periode.”

De toog uit The Cottage gaat er uit, de haard blijft wel behouden. © Frank Meurisse

Penta Reizen zal uiteraard veel ruimer bemeten zitten op de nieuwe locatie. “Maar we willen ook een nieuw concept introduceren. Nu gaan de klanten meestal bij een medewerker aan de desk zitten, vanaf dan zal het omgekeerd zijn. De gespecialiseerde medewerker zal bij de mensen komen in een apart voorziene ruimte en daar in alle rust reisplannen kunnen bespreken. Uiteraard heeft iedere medewerker nog een eigen ‘werkbureau’.”

“Boven komt er een zoomruimte waarbij op afstand en met behulp van de nieuwste middelen een reis kan besproken worden. Verder komt daar ook een presentatieruimte waar we bijvoorbeeld een spreker kunnen uitnodigen. Ook een bar en het sanitair zullen daar een plaatsje vinden op de eerste verdieping. De kelder zal gebruikt worden als onze opslagruimte.”

Ook tuin wordt aangepakt

De totale oppervlakte bedraagt 5.000 vierkante meter, inclusief een grote tuin. “Maar die is wat verwilderd natuurlijk. Ook dat brengen we in orde. De bomen – of toch de levende exemplaren – blijven, de rest zullen we vooral met gras en wat beplanting een nieuwe look geven. Ook het terras achteraan pakken we aan. Qua visibiliteit is dit een schitterende ligging en straks komt het nieuwe brugpark hier voor de deur. De bereikbaarheid verbetert ook met parking voor de deur en pal naast het station.”

Een villa met een geschiedenis De villa waar Penta Reizen intrek neemt heeft al een lange geschiedenis. Het was de familie Van Wtberghe die de villa liet bouwen, dat valt nu nog altijd te lezen op een inscriptie op de muur. “Maar mijn vader kocht de villa van Raymond Vandemoortele die die er ook een tijd met zijn gezin woonde, op mijn beurt heb ik die van mijn pa gekocht”, zegt Paul Berlamont die er ruim twee decennia woonde. “De architect heeft zijn plannen goed gecommercialiseerd, in Aalbeke en nabij het oude AA Gent-stadion stonden krek dezelfde villa’s. Wij richtten in de kelder de Pataya in, maar eigenlijk waren er zeven kelders waarvan we de muren ingooiden om een grotere ruimte te creëren.” Op 27 november 1998 titelde deze krant dat de Pataya verkocht was aan Herbert Herreman. Dat bevestigt de huidige TC Isis-baas ook. “Xavier Vanhonsebrouck heeft de uitbating gedaan. Daarna zijn er enkele verschillende eigenaars geweest, tot Xavier Vanhonsebrouck het pand weer in eigendom kreeg.” Al enkele jaren is er geen horeca-uitbating meer en nu krijgt het pand dus een nieuwe bestemming als uitvalsbasis voor Penta Reizen.