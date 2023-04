Patrick en Jos eren historische band tussen Lauwe, Rekkem en Moeskroen met religieuze toertochten:“Willen onze buurstad laten herontdekken”

Patrick Caenen (69) uit Lauwe en Jos Delbeke (66) uit Wevelgem zijn niet aan hun proefstuk toe als het gaat om het uitstippelen van wandelingen of fietstochten langs religieus erfgoed. Met twee nieuwe tochten vanuit Lauwe en Rekkem zetten ze nu ook het verrassend religieuze Moeskroen in de kijker.

“Tot in de jaren 60 behoorde onze buurstad Moeskroen tot het bisdom Brugge. De Brugse bisschoppen waren steeds prominent aanwezig op de ‘Pèlerinage – Tour des sept croix à Mouscron’”, vertelt Patrick Caenen. “Veel West-Vlamingen gingen vroeger naar school in Moeskroen, onder hen veel Rekkemnaars en Lauwenaars.”

Met die historische banden in gedachten besloten Patrick en Jos om vanuit Lauwe en Rekkem twee tochten langs het rijke religieuze verleden van Moeskroen uit te stippelen: de mystieke O.L.V.-van 7 Smartenroute en de Route van de zes klokkentorens. “Ze geven een duidelijk beeld van een onbekend aspect van onze buurstad. Het dagelijkse leven was ook hier doordrongen van religiositeit.”

“De mystieke ‘O.L.V.-van 7 Smartenroute’ volgt voor een groot deel de processieroute (Tour des VII Croix). We hebben ook oog voor de vele kapelletjes met hun bochtige geschiedenis en de devotie bij bepaalde beeldjes, die getuigen van de religieuze en spirituele bewogenheid en andere wetenswaardigheden. De ‘Route van de 6 Klokkentorens’ verwijst naar de Paroisse-Mouscron met zijn zes klokken en kerken, die hun eigen specificiteit en kunstschatten hebben. Inclusief is een bezoek aan de hoofdbegraafplaats met oog voor de rijke symboliek in de hoofdlaan van dit kerkhof. We hebben ook aandacht voor grotten, nissen, kapellen en de wijken langs de route. Onderweg kan ook een groot deel van de binnenstad van Moeskroen worden bekeken.”

Brochure

“Beide routes kan je ofwel te voet ofwel per fiets afleggen. Per fiets is de route uitgestippeld vanaf de Sint-Bavokerk in Lauwe of de Sint-Niklaaskerk in Rekkem. Te voet adviseren we te starten aan de Chapelle Saint-Rita aan het begin van de Gentse Steenweg 238 naast de Opel-Peugeotgarage Vandecasteele of aan de Eglise de la Conversion de Saint-Paul in de Rijselsteenweg 180 in Moeskroen”, aldus Patrick.

Patrick en Jos stelden een brochure samen met de twee volledig uitgestippelde routes, en met uitgebreide uitleg en foto’s over het religieus erfgoed dat Moeskroen rijk is. “De brochure kan gratis gedownload worden. De link is te vinden op de Facebookpagina van de pastorale eenheid De Bron Lauwe-Rekkem. Ook een afgedrukte brochureboekje van 127 pagina’s op glanzend papier is verkrijgbaar voor 20 euro.”