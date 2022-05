Optimisme troef op eerste Ieperse toerismeavond na corona

Meer dan 120 toeristische ondernemers en partners van het Ieperse toerisme verzamelden maandag in De Lissewal voor de eerste volwaardige toerismeavond sinds de coronacrisis. Westtoer stelde er de nieuwe strategische visienota voor het toerisme in Ieper, met als speerpunten onder meer een verbreding van het doelpubliek en een sterkere focus op het middeleeuwse verhaal. Op de receptie achteraf klonk het dat het toerisme volop herleeft.

Voor de opmaak van de nieuwe strategische visienota voor het toerisme in Ieper werkte Westtoer samen met een kerngroep en betrok er verschillende stakeholders bij van het toeristisch logies, de reca, lokale toeristische ondernemers, diverse stadsdiensten en enkele externe consulenten.

“De strategische visienota geeft richting aan het beleid en de verdere ontwikkeling van Ieper op vlak van toerisme”, legt burgemeester Emmily Talpe uit. “We willen onze toeristische uitstraling en aantrekkingskracht opnieuw versterken en ons richten op een breder publiek. Ieper heeft zoveel troeven, het is aan ons om die goed uit te spelen. Deze visienota is daarbij de leidraad op korte termijn, maar tevens ook de aanzet voor de verdere doorontwikkeling op langere termijn, ook na 2026.”

Iconische, historische, groene stad in de Westhoek

“De ambitie is om Ieper tegen 2026 op de kaart te zetten als iconische, historische, groene stad in de Westhoek, waar jong en oud zich graag laten verrassen door het belevingsvol en veelzijdig aanbod”, zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “Ieper is én blijft dé WOI-bestemming met een wereldverhaal, maar onthaasten in het groen, de middeleeuwse historiek en stedelijke uitstraling maken de Ieperbeleving compleet. We willen dat dynamische ondernemers en inwoners trots zijn op hun stad en dit mee uitdragen. De bedoeling is dat zowel de Commonwealth markt als de Vlaamse en Nederlandse bezoekers het naar hun zin hebben in Ieper en er het beste van de Westhoek ontdekken.”

Ruimere positionering

De acties werden geclusterd in acht actiedomeinen, als aanzet voor meer gedetailleerde jaarlijkse actieplannen. Het eerste domein is een herpositionering. “Hoewel Ieper dé WOI-herdenkingsplek is, mag het niet berusten in dit sterke WO I-imago waar de stad internationaal om bekend is. Ieper moet blijven investeren in de toekomst om het WO I-toerisme te bestendigen en nieuwe generaties aan te trekken”, zegt Josephine Fassaert, teammanager Toeristische Ontwikkeling bij Westtoer. “Ieper heeft naast WO I ook een ruimer gevarieerd aanbod dat meer toeristisch in de markt kan gezet worden. De covid- en brexitcrisis hebben de nood aan een ruimere positionering versneld en versterkt. Nu zal het zaak zijn om blijvend in te zetten op de binnenlandse markt en het nabijheidstoerisme, alsook het aantrekken van de nieuwe bezoekersprofielen.”

Recreatieve hotspots

Er zijn volgens Westtoer in Ieper ook diverse opportuniteiten voor recreatieve hotspots. “De verhaallijn ‘groen- en waterbeleving’ kreeg de afgelopen twee jaar al meer aandacht dan voorheen door het project ‘Fietsen vanuit Ieper’. De komende periode zal er nog meer ingezet worden op de verdere ontwikkeling van het recreatief en sportief fietsen, maar ook het wandelen blijft belangrijk voor Ieper.”

Middeleeuwen

“Een volledig nieuwe verhaallijn is deze van ‘Ieper, middeleeuwse grootstad’. Uit de positionering blijkt dat het middeleeuws karakter van Ieper ook tot de verbeelding van nieuwe bezoekersprofielen spreekt. De recente archeologische vondsten, het academisch opzoekingswerk over het middeleeuws verleden van Ieper en de beleidskoers van het Yper Museum, leggen alvast de basis voor de uitbouw van deze nieuwe verhaallijn. Dankzij de bevaarbare Ieperlee was de stad in de middeleeuwen een internationaal handelscentrum. Ieper behoorde in de 12de en 13de eeuw als machtige lakenstad, naast Gent en Brugge tot de belangrijkste steden van het graafschap Vlaanderen. Een rijk historisch verleden dat bij de bezoeker niet echt gekend is maar wel waardevol is voor de cultuurtoerist en de ontdekker in Ieper.”

Yves Lampaert in Promotiespot

Op de toerismeavond werden eveneens in primeur enkele nieuwe promotiespots gepresenteerd, met als meest opvallende de spot met de renners van Quick-Step Alpha Vinyl Team, waarin Yves Lampaert een hoofdrol speelt. Deze spots worden in de komende maanden ingezet om het fietstoerisme naar Ieper een nieuwe boost te geven.

Britse markt

De meer dan 120 aanwezige toeristische stakeholders werden na de voorstelling van de visienota aangespoord om te netwerken op een receptie. Daar weerklonk vooral hoop voor het toerisme in Ieper. Ruth Decramer en haar mama Christiane Praet van Albion Hotel zien stilaan hun bezettingscijfers weer stijgen. “We merken inderdaad dat de Britse markt weer aan het aantrekken is, maar helaas blijven grote groepen nog achterwege. Ook oorlogstoeristen die van verder komen, zoals Canadezen en Australiërs, zien we nog niet zo vaak. Maar we denken wel dat die ook zullen terugkeren, al zal het wel nooit meer in de aantallen zijn zoals we dat gezien hebben tijdens de eeuwherdenking van WO I. Anderzijds zien we wel veel meer andere toeristen, zoals mensen die naar Ieper komen om te fietsen of met de moto. We hebben een overdekte parking voor moto’s en iedere nacht staan er daar wel een tiental.”

We zien links Christiane Praet en rechts Ruth Decramer van Albion Hotel. (Foto TOGH) © Tom Gheeraert

Niek Benoot en Ilse Watteyne van Hooge Crater Museum zeggen dat ze heel veel Nederlanders over de vloer kregen tijdens de Meivakantie daar. “Meer dan anders. Zij appreciëren wel dat er hier mooie en onderhouden fietsroutes zijn. Ook de dichtbijvakanties winnen er aan populariteit. Ze vinden het leuk dat ze niet zo ver moeten rijden om een vakantiegevoel te krijgen. Het was dus een hele goeie zet om op die Nederlandse markt in te spelen. Nu merken we wel dat de individuele Britten echt wel aan het terugkeren zijn. Het groepstoerisme komt stilaan op gang, maar niet zoals andere jaren. We zien ook dat meerdaagse wandelingen ook aan populariteit aan het winnen zijn. Onlangs hadden we een bende Schotten die The Western Front Trail aan het wandelen waren, een wandeling van meer dan 1000 km, van Nieuwpoort tot de Zwitserse grens. Dat is fantastisch. We zijn dus zeker tevreden over het toerisme in Ieper momenteel.”

Ook bij de Ieperse gidsenkring zien ze dat er meer boekingen binnenkomen. “We zijn dus naar een redelijk normale situatie aan het gaan, denk ik. Stilletjes aan”, zeggen voorzitter Danny Jonckheere en secretaris Philippe Barbez. “De periode 14-18 was natuurlijk een topperiode, met grote uitschieters in 2014 en 2018. Die cijfers zullen we niet meer halen.”

Oorlog Oekraïne

“Ik denk dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland onrechtstreeks veel doet aan het toerisme in Ieper, in de positieve zin”, vervolgt Danny. “Heel dat verhaal wordt weer een stukje bekeken op dat niveau. Eigenlijk is er niet zoveel verschil, behalve in de middelen dat men gebruikt. Het gaat allemaal veel rapper. De bommen zijn zwaarder, maar in wezen is het verhaal hetzelfde. Ik zie ook zeer veel scholen de laatste maanden naar Ieper komen. Die knaldrang, dat zit er zeker bij scholen. Ze willen eropuit, en Ieper is dan de ideale stad om te bezoeken. Er is hier veel te beleven. Ook Nederlanders zien we meer en meer naar Ieper komen. Dat is al jarenlang stelselmatig aan het verhogen. Ze hebben gelijk dat ze de marketing op Nederland richten.”

Voorzitter Danny Jonckheere (links) en secretaris Philippe Barbez van de Ieperse gidsenkring. (Foto TOGH)

Dat het middeleeuwse verhaal meer gepromoot wordt, klinkt de gidsen ook als muziek in de oren. “Als ik vertel aan mensen dat er hier 40.000 mensen woonden in 1200-1300 en Ieper tot de top tien van grootste steden in Europa behoorde, dan openen ze allemaal hun ogen en hun oren. Ze wisten dat niet. Dat kan je op de kaart zetten. Ik mis één ding: dat is het vestinggegeven. Die is groen, water en een enorm belangrijk facet van de geschiedenis. Ieper heeft de mooiste vestingen van heel Vlaanderen en dat moet je uitbuiten”, besluit Danny Jonckheere. (TOGH)