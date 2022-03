Opnieuw 20 zonnige bestemmingen vanuit luchthaven Oostende-Brugge

Nu reizen opnieuw in de lift zit, schakelt ook de luchthaven Oostende-Brugge een versnelling hoger. Reizigers kunnen deze zomer opnieuw vliegen naar 20 zonnige bestemmingen vanuit de Oostendse luchthaven. De Turkse, Tunesische en Bulgaarse bestemmingen zijn er voor het eerst sinds 2019 opnieuw bij.

Ook in 2022 blijft Spanje de populairste vakantiebestemming op de luchthaven. Reizigers kunnen vanaf april opnieuw naar zeven Spaanse bestemmingen vliegen, goed voor tot 27 vertrekkende vluchten per week tijdens de zomermaanden.

Alicante en Malaga zijn het hele jaar door populaire bestemmingen. Door de vele boekingen en goede bezettingsgraad heeft TUI fly beslist om het aantal vluchten naar deze bestemmingen op te trekken van vier naar zes per week .

Mooi herstel

“Dat is uitstekend nieuws voor onze luchthaven en onze reizigers”, zegt ceo Eric Dumas. “De mensen hebben de wil om te reizen duidelijk teruggevonden. Dat merken we ook aan het mooie herstel dat onze luchthaven optekent in de eerste maanden van dit jaar.”

Ook de Canarische Eilanden zullen dit jaar opnieuw frequenter aangevlogen worden. “De eilandengroep is niet enkel in de winter zeer populair, maar spreekt ook in de lente- en zomermaanden heel wat reizigers aan door de aangename temperaturen.” Daarom heeft TUI fly beslist om vier keer per week naar Tenerife te vliegen, en drie keer per week naar Gran Canaria (Las Palmas). Tijdens de paasvakantie wordt zelfs elke dag naar Tenerife gevlogen.

Vanaf april kunnen reizigers ook opnieuw vliegen naar de Balearen en Murcia. Mallorca zal tot vier maal per week aangevlogen worden. Ibiza en Murcia zullen twee keer per week aangevlogen worden.

Griekenland

Dit jaar staan opnieuw vijf Griekse bestemmingen op het programma. Eind april vertrekken de eerste vluchten naar Héraklion en Chania, beiden op Kreta. Begin mei worden ook Kos en Rhodos aan het vluchtschema toegevoegd. Tot slot zullen reizigers in juli en augustus opnieuw naar Corfu kunnen vliegen. Alle Griekse bestemmingen zullen twee keer per week aangevlogen worden.

Opnieuw buiten Europa

Nu buiten de Europese Unie reizen opnieuw makkelijker is, kunnen ook deze bestemmingen dit jaar opnieuw opstarten. “Voor het eerst sinds de zomer van 2019 zullen we opnieuw passagiers verwelkomen die reizen naar Turkije en Tunesië. Dat is zeer goed nieuws. In totaal zullen tijdens de zomervakantie tot wel 14 vluchten per week naar Turkije en Tunesië vertrekken”, aldus Eric Dumas.

Vanaf april worden Antalya, Bodrum en Eskisehir opnieuw aangevlogen. Begin juli vervoegt ook Izmir het vluchtschema, waardoor opnieuw vier Turkse bestemmingen aangevlogen worden. Vanaf 1 juli worden ook de vluchten naar Tunesië hervat. TUI fly vervoert vanaf dan tot eind oktober twee keer per week reizigers naar de badsteden rond de luchthaven van Enfidha en Djerba.

In juli, augustus en september kunnen reizigers ook opnieuw Bulgarije ontdekken. Zowel Burgas als Varna keren voor het eerst sinds 2019 terug in het vluchtschema en zullen twee maal per week aangevlogen worden.

Vertrouwen in zomerseizoen

Luchthaven Oostende-Brugge kijkt vol goede moed uit naar het zomerseizoen. “We merken dat steeds meer personen opnieuw beginnen reizen. Wij zijn goed voorbereid en kijken er naar uit om iedereen terug te verwelkomen op onze luchthaven”, besluit Eric Dumas.

Meer info:www.luchthaven-oostendebrugge.com/bestemmingen