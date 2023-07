Op zoek naar het favoriete gerecht van Camille in Oostende

In het kader van de Camille SOS-tour loopt in Oostende de gratis SOS-Zoektocht aan Zee.

De Camille SOS-zoektocht aan zee vindt plaats van 18 mei tot 20 augustus en is de ultieme uitdaging voor superfans van Camille Dhont. Tijdens deze zoektocht kun je je kennis over de Vlaamse popster testen. Een uitdagende opdracht, maar wel eentje die zeker de moeite waard is!

Want wanneer je alle antwoorden hebt gevonden, kom je te weten wat Camille het liefste eet in Oostende én maken jij en je gezin kans op tickets (max. 6 personen) inclusief een meet & greet* tijdens haar SOS-Tour in Kursaal Oostende.

Hierdoor krijg je niet alleen de kans om deze bijzondere zangeres eens van dichtbij te zien, maar kun je ook nog eens persoonlijk kennis met haar maken. Noteer alvast de show in je agenda: zondag 20 augustus om 10:00 uur in Kursaal Oostende.

Je kunt de gratis zoektocht ophalen bij Toerisme Oostende.

* Deelnemen aan de wedstrijd kan tot en met zondag 13 augustus. Om kans te maken op deze unieke prijs moet je vóór 14 augustus de invulstrook inleveren bij Toerisme Oostende. De winnaar wordt op maandag 14 augustus op de hoogte gebracht via e-mail.