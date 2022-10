Op wandel in West-Vlaanderen met reisgids

Vanaf heden ligt er een reisgids in de rekken met wandelingen in onze provincie. De reisgids is zeer afwisselend met wandelroutes van het centrum tot de kustlijn van West-Vlaanderen.

De tien rondwandelingen illustreren de verscheidenheid van de provincie: het toeristische Brugge, het landelijke Lissewege, Ieper met zijn oorlogsverleden, het ingetogen Veurne, Diksmuide aan de IJzer, de kuststad Oostende uitgegroeid tot de ‘Koningin der Badsteden’, het Damme van Tijl Uilenspiegel, het aangename kustplaatsje De Haan, Poperinge met zijn lange groene traject en verrassend Kortrijk.

Het boek is geschreven door Robert Declerck, hij schreef voor ‘Odyssee Reisgidsen’: Wandelen in Gent, Wales, Duurzame Ardennen, Duurzaam Limburg en Op zoek naar de Rechtvaardige Rechters. Hij schreef in de serie ‘Uit je kot’ eerder de gidsen: Wandelen in Oost-Vlaanderen, Wandelen in Limburg (B), Wandelen in Vlaams-Brabant en nu dus ook Wandelen in West-Vlaanderen.