Op missie met de waternimf van de Leiestreek

De waternimf van de Leiestreek heeft dringend hulp nodig.

Samen met haar vrienden zwemt ze door plassen en rivieren, maar met haar gigantische kleed dat haar in leven houdt moet ze voor golven zorgen. Ga de uitdaging aan en los de spannende opdrachten op aan het water om de waternimf te helpen. Dit evenement, dat Plat’eau werd gedoopt en eerder al in Spiere liep, heeft plaats op 2 juli in het Leiebos in Wevelgem, op 9 juli aan de Leie in Sint-Eloois-Vijve en op 16 juli in de Mandelmeersen in Oostrozebeke.