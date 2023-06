Oostendse luchthaven verwacht 90.000 passagiers in juli en augustus

Luchthaven Oostende-Brugge verwacht deze zomervakantie 160.000 passagiers. “Regionale luchthavens winnen steeds meer aan populariteit”, zegt CEO Eric Dumas.

Luchthaven Oostende-Brugge verwacht in juli en augustus 90.000 passagiers. Dat cijfer ligt in lijn met de passagierscijfers van vorige zomer. Reizigers hebben opnieuw de keuze uit 13 Spaanse, Griekse en Turkse bestemmingen. Voor het eerst sinds 2019 kan je vanuit Oostende weer naar Antalya vliegen. De Turkse bestemming wordt drie keer per week aangeboden. De top-drie zomerbestemmingen vanuit Oostende zijn Alicante, Malaga en Tenerife.

Luchthaven Antwerpen, die net als Oostende door de Franse groep Egis geëxploiteerd wordt, verwacht in juli en augustus 70.000 passagiers.

Regionale luchthavens populair

“Onze regionale luchthavens winnen steeds meer aan populariteit”, zegt CEO Eric Dumas. “Door de drukte op de grote luchthavens kiezen reizigers steeds vaker voor een regionaal vertrek. Onze luchthavens hebben niet te kampen met een personeelstekort en reizigers hoeven geen drie uur op voorhand aanwezig te zijn. Daarnaast zijn de korte wandelafstanden en snelle doorlooptijden voor veel passagiers doorslaggevende factoren om voor onze luchthavens te kiezen”, benadrukt CEO Eric Dumas.

“Samen met alle partners hebben de luchthavens zich voorbereid om de zomervakantie vlot te laten verlopen. Wie kiest voor een regionaal vertrek, kiest meteen ook voor een comfortabel vertrek zonder stress. Daar staan we gekend voor, en daar zetten we ook hard op in”, besluit Dumas.

Alle bestemmingen kan je terugvinden via: www.luchthaven-oostendebrugge.com/bestemmingen