Oostende blikt terug op geslaagde kerstvakantie: “Komend weekend verwachten we 3.000 ijsberen tijdens Nieuwjaarsduik”

Met meer dan 30.000 schaatsers op Winter in het Park en een stijging in het aantal bezoekers, blikt Oostende tevreden terug. Het uitgebreide aanbod aan winterevenementen, zoals Christmas Village, Huis van de Kerstman en Kerstboomdoolhof, kon duidelijk op enthousiasme rekenen. Komend weekend sluit de Nieuwjaarsduik de kerstvakantie op feestelijke wijze af. Er worden meer dan 3.000 deelnemers verwacht.

Ondanks de regenachtige kerstperiode kon de stad Oostende toch een stijging in het aantal dagtoeristen noteren. De stad verwelkomde 372.781 dagtoeristen in december 2022 t.o.v. 355.692 dagtoeristen in december 2021. Dat is een stijging van 4,58%. Ook de restaurants zijn tevreden: doordat oudejaarsavond in een weekend viel, was dit een topdag met als apotheose NYE Deluxe in het Kursaal met zo’n 1.500 feestvierders. Burgemeester Bart Tommelein: “Oostende heeft opnieuw bewezen dat jong en oud zich hier uitstekend kunnen vermaken tijdens de eindejaarsperiode. Er heerste een gezellige drukte in de stad. Met een uitgebreid en divers programma proberen we warmte uit te stralen op onze inwoners en bezoekers. We zullen de komende jaren verder inzetten op Winter in Oostende om zo ons aanbod te blijven versterken.”

Inpakbar

De Inpakbar in het Feest- en Cultuurpaleis kon net als vorige jaren heel wat shoppers bekoren. Er werden maar liefst 3.336 cadeautjes ingepakt tijdens de eindejaarsperiode. De opbrengst van de vrije giften gaat naar twee goede doelen: Boven De Wolken – een vzw die gratis professionele fotosessies aanbiedt voor sterrenouders bij het verlies van hun baby – en het Steunfonds van Lucien & Lizette, de twee Oostendse horecazaken die werden getroffen door de gasexplosie in de Christinastraat in oktober 2022.

De Kerstman ontving tijdens de openingsdagen meer dan 4.000 kinderen in zijn Huis op het Wapenplein. Daarnaast prikkelde de houten chalet de nieuwsgierigheid van heel wat passanten in het winkelwandelcentrum. Bovendien bleek het Huis van de Kerstman opnieuw het geliefde decor voor heel wat kerstfoto’s.

Doolhof

Het Kerstboomdoolhof op het strand in Oostende-Mariakerke was opnieuw een schot in de roos. Nieuw dit jaar waren twee meet & greets in het doolhof. Zo konden kinderen er Mickey Mouse & Minnie Mouse ontmoeten of op de foto gaan met Elsa & Olaf van Frozen.

Voor de bezoekers die naast de kerstsfeer ook wat cultuur wilden opsnuiven, was het James Ensorhuis een populaire keuze. Het belevingscentrum is intussen een belangrijke vaste waarde in het permanente aanbod van de Stad aan Zee geworden. In de kerstvakantie mochten ze hier 2.143 bezoekers verwelkomen, waaronder heel wat kinderen.

Duik het nieuwe jaar in

Op zaterdag 7 januari gaan meer dan 3.000 ijsberen de uitdaging aan om de kou te trotseren en een duik in de Noordzee te wagen tijdens de traditionele Nieuwjaarsduik. De gezellige drukte, warme drankjes en uitbundige sfeer maken van deze zaterdag ongetwijfeld de warmste winterdag van het jaar.