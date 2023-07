Ook Roeselaars gezin met peuter van anderhalf jaar oud beleeft nachtmerrie op door bosbranden geteisterde Rhodos: “We moesten ‘s nachts de boot op en nu moeten we hier nog tot vrijdag blijven”

Celine Vilez en Jens Crevits zitten samen met dochtertje Juliette (1,5) vast in het noorden van Rhodos nadat ze eerder moesten vluchten omdat hun hotel helemaal in de vlammen opging door de hevige (bos)branden die het Griekse eiland teisteren. “We zijn door het water gemoeten om op een boot te geraken en nu zitten we

Celine Vilez en Jens Crevits (beiden 26) uit Roeselare wilden er een weekje tussenuit knijpen en hadden een vakantie geboekt op Rhodos. Hun oog was gevallen op het Lindos Princess Hotel aan de kust in het stadje Lardos. “Ons verblijf was voorzien van vrijdag tot vrijdag (21-28 juli) en we waren hier amper een dag toen het al begon mis te lopen. We zagen het vuur dichterbij komen, maar aan de receptie van het hotel verzekerden ze ons dat we niet moesten panikeren. We stopten onze dochter zaterdagnamiddag in bed en plots kwam men op de deur bonken en moesten we het hotel inderhaast verlaten. Evacuation, evacuation,… klonk het. Ik kon nog net wat materiaal samen rapen voor Juliette, maar we werden naar het strand gestuurd.”

Op de boot moest ‘s nachts op het dek geslapen worden.

“Om 1 uur ‘s nachts werden we aangemaand om op een boot te geraken, daarvoor moesten we door het water. Het was een regelrechte chaos, we waanden ons te midden een rampenfilm. Uiteindelijk lukt het ons om aan boord te geraken en werden we naar Rhodos Stad gebracht in het noorden van het eiland. Daar brachten we de nacht door in een schooltje”, vertelt de schoonheidsspecialiste.

“We hebben niets meer, we moesten onze bagage achterlaten”

Zonder hun bagage is het natuurlijk niet handig om nog op vakantie te zijn. “We zijn hier nu veilig, maar we hebben ook niets meer. Straks hopen we nog wat zaken te gaan kopen. We zijn hier nu verplicht nog tot vrijdag te blijven. We voelen ons ook in de steek gelaten door TUI. Terwijl Corendon en Sunweb ‘hun’ Belgen wel al naar huis kregen, moeten wij wachten op onze voorziene vlucht van vrijdag,” vertelt Celine maandagmorgen.

Ondertussen houden Celine, Jens en Juliette zich aan elkaar vast. “Gelukkig heeft Juliette niet door wat er aan de hand is, ze beseft niet wat er gebeurt. Maar ze doet het goed, het is een heel flinke meid.”

Ondertussen maakt TUI wel degelijk werk van het terughalen van de reizigers. “68 van onze reizigers verbleven daar en die hebben we allemaal in andere hotels kunnen onderbrengen”, zegt woordvoerder Piet Demeyere. “Dat konden we doen omdat we de reizen naar Rhodos van de komende dagen hebben opgeschort, zo kwam dus ruimte vrij. De daar al aanwezige mensen kunnen daar dus hun vakantie verder zetten in een ander hotel, al begrijpen wij natuurlijk ook dat dat voor sommigen minder evident is. Maar ook voor wie sneller naar huis wil, zoeken we een oplossing. Als het gezin uit Roeselare eerder naar huis wil, dan zal dat lukken. We zijn een internationale maatschappij en bekijken hoe we wat kunnen schuiven met onze vluchten.”