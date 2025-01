“Ook gezinnen hebben de voordelen van reizen met de autocar ontdekt”: Vakantiesalon van Herman & Vandamme is groot succes

Reizen met de bus is hipper dan ooit! Of toch reizen met de autocar, want de moderne stalen koetsen zijn in niets meer te vergelijken met hun voorgangers uit lang vervlogen tijden. Tijdens het 9de vakantiesalon, georganiseerd door Belgisch leider Herman & Vandamme, konden de meer dan 6000 aanwezigen kennismaken met deze manier van reizen. “Je stapt uit en je staat met de voeten in het zand!”

Hallo, bonjour, ola of guter tag? Het is slechts een greep uit het aanbod aan talen dat te horen was, tijdens het 9de vakantiesalon van Herman & Vandamme. De meer dan 6000 bezoekers konden er terecht bij één van de 60 standhouders, die er allen hun diensten kwamen voorstellen. Rode leidraad doorheen het verhaal: alles werd aangeboden in combinatie met een busreis. “Autocar! Het zijn autocars!” Aline Herman, zaakvoerder van het toonaangevende Herman & Vandamme, staat erop dat de termen correct worden gebruikt. “Bussen zijn voor het openbaar vervoer, autocars zijn er om op vakantie te vertrekken. De verschillen zijn dan ook niet min. Onze grote exemplaren hebben relaxzetels, zijn allen voorzien van een multimediasysteem en zorgen ervoor dat je op een erg comfortabele manier tot op je bestemming kunt raken.”

Verrassende gemiddelde leeftijd

Het idee dat op reis vertrekken met de autocar enkel voor de oudere generatie is, is volgens Aline ook al lang achterhaald. “Kijk gerust rond en je zult zien dat de gemiddelde leeftijd rond de 40 jaar zal liggen. Het is logisch ook, want niet alleen zijn we een flink stuk ecologischer en budgetvriendelijker dan andere reisopties. Ook gezinnen hebben de voordelen van reizen met de autocar ontdekt. Ze stappen hier op, in onze uiterst moderne vertrekhal, en stappen af met hun voeten rechtstreeks in het zand. Geen gesukkel met lopen naar je check-in of hopen dat de controles vlot verlopen. Het is een soort van sleutel-op-de-deur oplossing, die erg handig is wanneer men op reis vertrekt met de kinderen.”

En die kinderen stonden centraal tijdens het vakantiesalon. Van citytrips naar bekende, Nederlandse pretparken tot vakanties in de richting van de Spaanse ontspanning? Er was voor elk wat wils. Ook het Franse Nausicaa tekende voor present in Menen. “Belgen en dan vooral West-Vlamingen vormen ondertussen al meer dan 10% van ons bezoekersaantal”, lachte Anne Guwy. “Als grootste aquarium van Europa valt er natuurlijk altijd wel wat te beleven en te ontdekken, en trekken we ook volop de kaart van de gezinnen. Dankzij bedrijven als Herman & Vandamme kunnen bezoekers zonder zorgen tot bij ons komen. We hopen dat die tendens enkel maar zal blijven groeien, want wij richten onze pijlen volop op de buurlanden.”

Boekingen

Voor de familie Demuynck werd het meteen een bezoek aan het salon met een boeking. “We zijn naar hier gekomen op ontdekking”, klonk het. “We willen op reis met de kinderen, maar dat staat gelijk aan heel wat plannen. Ook de heen- en terugreis is iets waar we eigenlijk niet voor staan te trappelen, want we rijden absoluut niet graag dergelijke afstanden. Hier konden we alles meteen zelf zien en bekijken en dat is ook niet onbelangrijk. We spraken met verschillende hotels en zo vonden we eigenlijk precies wat we zochten. De vakantie met de kroost is geboekt, nu is het aftellen!”

De familie Demuynck was lang niet de enige familie die op het salon overtuigd raakte. “We hebben het salon inderdaad met recordcijfers kunnen afsluiten”, liet Aline na afloop weten. “Meer dan 6000 bezoekers, goed voor meteen ook 3000 boekingen! Reizen met de autocar is aan een revival bezig en het zal enkel maar blijven evolueren.”

Voor de organisatie van het evenement werden kosten noch moeite bespaard. Naast de exposanten, was er ook plaats voor workshops en konden mensen ook deelnemen aan verschillende wedstrijden. Vooral de uitdaging, waarbij je zoveel mogelijk koffers in de bagageruimte moest krijgen, bleek geen eenvoudige taak te zijn. Kinderen konden dan weer aan de slag bij de verschillende fotostands of het kleurhoekje.