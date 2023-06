Ontdekkingsreizigers met een zwak voor West-Vlaanderen

Drie jaar geleden, in juni 2020, lanceerden Sophie Allegaert en Heikki Verdurme een bijzonder logeerplatform – O Dierbaar België – waar ze alle fijne adressen in eigen land op een handige plek verzamelen. Als een rode draad doorheen dit magazine tippen ze hun favoriete plekjes in West-Vlaanderen. Maar laat ons beginnen bij het begin en hen aan jullie voorstellen.

Hoe is jullie verhaal begonnen?

Heikki: “O Dierbaar België is een One Woman & een One Man Show. We zijn dus met twee, Sophie en ik. Sophie is journalist, ik ben fotograaf en we zijn, en waren, geregeld samen op reportage. Op een van die reportages is O Dierbaar België geboren. Bijna 3 jaar geleden ondertussen.”

Sophie: “We zaten op de ferry naar Engeland, waren al even aan het spelen met het idee om samen iets op te zetten en zowat in het midden, met zicht op die White Cliffs, viel alles samen en hadden we ook direct een naam. En gek genoeg bleek die nog beschikbaar.”

Heikki: “Als je vaak op stap bent, krijg je ook veel vragen. Dus dachten we, we zwieren al wat we weten online, zo hoeven we ’s avonds geen mailtjes meer te beantwoorden. Maar al snel is het uitgegroeid tot wat het vandaag is: het platform voor bijzondere logeeradressen in eigen land.”

Sophie: “Intussen blinken er meer dan 220 adressen op en hoewel we wisten dat er veel mooie logeerplekken bestonden, zijn we nog elke week verrast wanneer we weer een nieuwe parel ontdekken. De lat is de laatste jaren een stuk hoger gelegd en het niveau is ronduit indrukwekkend. Eerlijk, we reizen allebei veel, maar nergens anders vind je op zo’n beperkte oppervlakte zo’n mooi en gevarieerd logeeraanbod.”

Blijft het bij dit platform of zijn er uitbreidingsplannen?

Sophie: “We zijn allebei Duracell-konijnen, voor mij gaat alles altijd sowieso te traag en Heikki is van dezelfde slag. Plannen in overvloed dus. We hebben net onze website een grondige update gegeven zodat je nu over een superhandige kaart beschikt en … eind september verschijnt ons eerste boek! Daar zijn we nu volop aan bezig. En daarna volgen er ongetwijfeld nog leuke dingen.”

Heikki: “Doordat we maar met twee zijn en enkel met elkaar moeten overleggen, hakken we heel snel knopen door. Onze standaardmeetings duren 5 minuten en vinden plaats voor 8 uur. Meestal zijn we elk apart allebei al onderweg naar de andere kant van het land. Vaak zijn we rond 22 uur nog vlug aan het mailen of aan het whatsappen naar elkaar. Dat gaat heel snel.”

Sophie: “En als het stil blijft aan de overkant weten we dat de ander even moet opladen en laten we elkaar met rust. Het is misschien een rare manier van werken maar voor ons marcheert het.”

Hebben jullie een band met West-Vlaanderen?

Heikki: “Ik woon in Lokeren, dé trekpleister van het Waasland, en trek graag naar de kust. Sophie neemt de West-Vlaamse honneurs voor haar rekening.”

Sophie: “Ik ben geboren in Beveren-Leie, ging als kind op ‘reis’ naar de Westhoek, werkte later aan de Kust en belandde uiteindelijk in Brugge. En zo is de West-Vlaamse cirkel rond.”