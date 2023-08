Olivier Petillion kweekt ooievaars om in het wild los te laten: “Nieuwe toeristische troef”

Vliegen er over enkele jaren wilde ooievaars rond in Poelkapelle? Als het van toeristisch ondernemer Olivier Petillion afhangt wel. Hij kocht een ooievaarskoppel in de hoop dat de jongen na hun wintertrek in Afrika een nestje zullen bouwen in een van de palen met wielen die her en der gezet zullen worden.

De ooievaar is alomtegenwoordig in Poelkapelle. Niet alleen staat er in het midden van het dorp een standbeeld van een ooievaar als eerbetoon aan Georges Guynemer, die in het ‘escadrille des cicognes’, het eskadron van de ooievaars, zat. Ook de plaatselijke basisschool heet De Ooievaar en het plaatselijke kermiscomité heeft een ooievaar als logo.

Drie locaties

“Het is al een paar jaar dat ik met het idee speel om ooievaars te kweken zodat ze op termijn hier weer in het wild voorkomen”, vertelt Olivier. “Na een lange zoektocht kon ik onlangs een koppel kopen op 2dehands.be. De bedoeling is dat ze volgende lente hier eieren leggen en dat die jongen dan na hun wintertrek naar Afrika terugkeren naar Poelkapelle met een partner om hier een nestje te bouwen in een van de palen met wielen die we zullen plaatsen. Die komen niet alleen hier in de Brugseweg maar ook op twee andere locaties in Poelkapelle.”

Het ouderkoppel is zes jaar oud en kan niet vliegen. Zij blijven dus sowieso in Poelkapelle, op de site van de voormalige vlasfabriek. “Ze heten Georges en Julie, naar Guynemer en zijn moeder. Voorlopig zijn ze nog aan het acclimatiseren in een kooi en moeten we ze nog bijvoeden met eendagskuikens en muizen, maar het is de bedoeling dat ze op termijn hier vrij rondlopen en zelf eten vangen. Qua habitat zitten ze wel goed. Er zijn weiden, beken en vijvers waar ze vissen en kikkers kunnen vangen.”

Symbolisch

De ooievaars kunnen ook een toeristische troef worden in Poelkapelle. Op zijn eigendom aan de Brugseweg baat Olivier verschillende logies uit: Tiny Kot, Plant Kot, Pomp Kot, Boeken Kot en Bus Kot. “Niet alleen zou het symbolisch mooi zijn dat er in Poelkapelle ooievaars zouden rondvliegen, het zijn ook gewoon prachtige dieren”, vervolgt Olivier. “Voor de gasten van mijn logies is het ook een extra troef. Als ze kunnen doorvertellen dat ze geslapen hebben waar er ooievaars zitten, dan is dat heel goeie reclame.”

Al is het lang nog niet zeker dat het plan zal slagen. “Het is ook de eerste keer dat ik dit doe. Je kan er ook niet veel informatie over vinden, dus het zal nog afwachten zijn of Georges en Julie effectief jongeren zullen krijgen. Als dat al lukt is het ook lang niet zeker dat die jongen zullen terugkeren naar hier om zich voort te planten.”

Ervaring met dieren heeft Olivier alvast genoeg. Op het domein lopen kippen, cavia’s, paarden, varkens en een dertigtal alpaca’s, die hij ook is beginnen te kweken. “Dat gaat goed. Dit seizoen hebben we al zeven veulentjes mogen verwelkomen. Sommige zetten we in voor onze alpacawandelingen. Die zijn vooral in de zomer heel populair”, besluit Olivier.