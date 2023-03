Nog een souvenirwinkel in de Katelijnestraat: Wordt de disneylandisering van Brugge voortgezet?

Bewoners van de Katelijnestraat in Brugge hekelen het feit dat er een nieuwe ‘Giftshop’ in hun straat is: “We dachten dat het stadsbestuur geen nieuwe toeristische winkels meer toeliet.” Komt er geen einde aan de ‘disneylandisering’ van Brugge? Volgens urbanisatieschepen Franky Demon gaat het om de aanpassing van een bestaande souvenirwinkel: “Voor nieuwe toeristische shops weigeren we een omgevingsvergunning.”

Vooreerst het goede nieuws: Hilde Maeck en Johannes Meulebrouck, bewoners van de Katelijnestraat, zijn zeer verheugd met de mooie heraanleg van de straat. “De kleine terrassen, wat groen (ook al mocht dit voor ons zeker wat meer zijn), minder auto’s, dit alles brengt de toerist en de Bruggeling op een rustige en gezellige manier bijeen”

“We zijn heel erg blij om in de historische binnenstad te mogen wonen.We genieten ook van de aanwezigheid van vele toeristen en van de gezellige drukte die ze brengen”, zegt Hilde.

Toch willen deze Bruggelingen een gevoelig punt aankaarten. “We dachten dat er een stop was op het aantal souvenirwinkels in de binnenstad. Zeker in de Katelijnestraat, vlakbij de prachtige historische site van het Oud Sint- Jan en de Onze Lieve Vrouwekerk is er al een teveel aan vaak niet smaakvolle giftshops.”

“De betere toerist en de Bruggeling worden zeker hierdoor niet aangetrokken, integendeel. En nu merken we alweer een nieuwe vestiging van een ” Giftshop” op een unieke ligging, namelijk op de hoek Kateljnestraat met de Walstraat. Hoeveel toeristen en koetsen passeren er op die plek niet dagelijks? Naast hen, voor hen en achter hen zien ze dezelfde goedkope, kwaliteitsloze artikelen in de etalages….”

Deze bewoners vragen zich af of er geen stop op dergelijke winkels is: “Streven we niet naar meer variëteit en kwaliteit? In de toekomst verdwijnen er zeker nog plaatselijke handelaars. Worden die dan ook misschien nog vervangen door dergelijke winkels? We willen zo graag dat Brugge mooi en aantrekkelijk blijft op alle vlakken.”

Beleidsvisie

Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) reageert: “Het klopt dat we handelaars stimuleren om in te zetten op kwaliteitsproducten en minder in te zetten op een zogenaamde souvenirwinkel, waarin relatief banale, eenvoudige en vaak ook schreeuwerige artikelen worden verkocht.”

“We doen dat met een beleidsvisie die we hanteren bij elke nieuwe vraag van een handelaar of aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld een functiewijziging of verbouwing of aanpassing van de winkel. Voor nieuwe souvenirwinkels weigeren we de omgevingsvergunning.”

“De winkel waarnaar de bewoners van de Katelijnestraat verwijzen, is een bestaande souvenirwinkel, voor de aanpassingen in het productenaanbod is geen omgevingsvergunning vereist. De winkel kon dus gewoon worden verdergezet”, aldus de Brugse schepen.