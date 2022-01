Nieuwe passagierslijn met Noord-Engeland moet meer toeristen lokken naar Brugge

Tegen de zomervakantie moet een nieuwe passagierslijn de haven van Zeebrugge verbinden met een Noord-Engelse haven. Met deze ferrydienst hoopt Brugge een deel van de door corona verloren gegane Britse toeristen te herwinnen.

Ondanks de pandemie heeft Brugge in 2021 4,5 miljoen bezoekers verwelkomd. “Dat zijn er 31 procent meer dan in 2020, maar nog altijd 42 procent minder dan in topjaar 2019”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw.

Volgens toerismeschepen Mieke Hoste registreerde de Brugse bezoekersbarometer op basis van mobiele telefoniedata 897.000 dagrecreanten uit de zeventien omliggende gemeenten, 3,1 miljoen dagjesmensen en 555.000 verblijfstoeristen. Die waren goed voor 850.000 overnachtingen in Brugge.

Uit eigen land

Net als in 2020 kwamen meer dan driekwart van de bezoekers vorig jaar uit eigen land. “We hebben een recordaantal binnenlandse overnachtingen genoteerd, 80 procent meer dan het pre-coronajaar 2019”, zegt de toerismeschepen. Dat is een atypische situatie, want doorgaans is bijna de helft van de bezoekers van buitenlandse herkomst. Toeristen van buiten de EU waren nagenoeg onbestaande in 2021.

Vooral de afwezigheid van Britse toeristen, die traditioneel goed zijn voor een kwart van de overnachtingen, doet zich fiks gevoelen in Brugge. Toerismemanager Dieter De Wulf bespeurt nochtans een grote goesting bij de Britten om terug naar Brugge te komen: “Maar door het verplichte testbeleid kost een weekendje Brugge momenteel 380 euro extra voor een Brits echtpaar. Bijgevolg wachten de Britten nog even af, tot de pandemie vorobij is.”

Nieuwe veerdienst

Volgens burgemeester Dirk De Fauw zal tegen de zomervakantie een nieuwe veerdienst voor passagiers en vracht operationeel zijn tussen Zeebrugge en een haven in Noord-Engeland: “De vroegere verbinding met Hull telde indertijd 250.000 passagiers per jaar. Ook Schotland is vragende partij, want zo kunnen meer Belgische toeristen naar daar op vakantie. Het zal nu niet om een traject Zeebrugge-Hull gaan, want laatstgenoemde haven is te klein voor de nieuwe ferry’s. Drie andere Noord-Engelse havens zijn geïnteresseerd. alles hangt af van welke rederij toehapt. Ik verwacht zeer binnenkort een beslissing.”

De toeristische cijfers voor 2021 vertonen enkele opmerkelijke details. Zo is het aantal Nederlandse bezoekers, zowel dagjesmensen als verblijfstoeristen, in één jaar tijd bijna verdubbeld. “Die trend zet zich begin 2022 voort. Tot vreugde van de lokale handelaars werd Brugge in de soldenperiode overspoeld door Nederlanders. Ook vorig weekend waren er nog zeer veel Hollanders in de binnenstad”, aldus Dirk De fauw.

Beterschap

De hotelsector hoopt snel op beterschap, want zelfs in de ‘topmaand’ augustus waren slechts 63 procent van de bedden bezet. De toeristische sector boekte in 2021 een omzet van 324,4 miljoen euro. Dat is amper de helft van 663,2 miljoen euro in 2019.

Ook in coronatijd bleef Visit Bruges niet stilzitten. Onze buurlanden werden bestookt, vooral via de sociale media. De Facebook-pagina telt inmiddels 45.000 volgers wereldwijd, de vele berichten kregen 571.000 likes. Volgens Dieter De Wulf bereikt Visit Bruges 10 miljoen mensen via diverse sociale media. Vorig jaar maakten 75 productiehuizen en filmregisseurs gebruik van het stille Brugge om opnames te maken….