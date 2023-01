Nieuwe IJzerbroekenfietsroute breidt uit naar Alveringem

In Lo-Reninge opende gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu de nieuwe IJzerbroekenfietsroute. Het traject wordt uitgebreid naar Alveringem en is volledig opnieuw bewegwijzerd. Schepen van Lo-Reninge Wout Cornette kondigde bij de opening aan dat er in de gemeente ook een fietsroute komt rond de tv-reeks Chantal.

De nieuwe fietroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. “Westtoer speelt nog beter in op de beleving van recreanten dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs fietsroutes”, zegt gedeputeerde en voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu. “In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd. Zeven daarvan werden vorig jaar al geopend. De IJzerbroekenfietsroute is de eerste van 18 nieuwe fietsroutes die in het voorjaar van 2023 worden voorgesteld.”

De IJzerbroekenfietsroute telt nu 49,7 km en dankt zijn naam aan de IJzerbroeken in Reninge. De route werd helemaal opnieuw bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. “De fietsroute werd uitgebreid. Voordien was het traject 40,5 km lang en passeerden de fietsers niet in Alveringem. Nu is dat wel het geval, met ook en startplaats bij de toeristische dienst van Alveringem”, zegt Siel Nollet van Westtoer.

Meest bevraagd

Schepen van Toerisme van Lo-Reninge Wout Cornette vertelt dat de IJzerbroekenfietsroute een belangrijke toeristische trekpleister is voor de gemeente. “De IJzerbroekenfietsroute is de eerste fietsroute van onze gemeente en meteen ook de meest gevraagde”, aldus de schepen. “We zijn vooral blij dat de naam behouden is gebleven en zijn verheugd dat het tracé is uitgebreid naar buurgemeente Alveringem.”

Chantal

De schepen had trouwens nog nieuws over een nieuwe fietsroute in de gemeente naar aanleiding van de tv-reeks Chantal, die op verschillende locaties in Lo-Reninge werd opgenomen. “Die fietsroute staat in de steigers en zal alle filmlocaties van Chantal aandoen. We moeten nog groen licht krijgen van de productie, maar eens dat in orde is kunnen we die route hopelijk nog openen in het voorjaar”, besluit Wout Cornette. (TOGH)