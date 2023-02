Nieuwe eigenaar Luc Beke koestert grootse plannen met plezierboot Lamme Goedzak

De Oostkampse zakenman Luc Beke heeft grote plannen in Brugge. De man verwierf enkele jaren geleden manege De Blauwe Zaal in Sint-Kruis, verbouwde die grondig en liet er ook een wijngaard aanleggen. Hij neemt nu ook plezierboot Lamme Goedzak over. “Er komt een extra aanlegsteiger zodat we kunnen aanmeren ter hoogte van De Blauwe Zaal”, zegt Frederic Vanhove, de vorige eigenaar, die wel blijft instaan voor de exploitatie. Ook een kunstroute met medewerking van Jan De Cock op en rond het domein behoort tot de plannen.

De Dams-Brugse regio heeft er binnenkort een toeristische attractie bij. En daar speelt de oude vertrouwde plezierboot Lamme Goedzak een centrale rol in. De boot vaart al meer dan veertig jaar op de Damse Vaart, tussen Brugge en Damme. Gentenaar Christiaen Claeys ging er indertijd mee van start en verzorgde decennialang de uitbating.

Zo’n vier jaar geleden werd de boot overgekocht en de exploitatie overgenomen door het Knokse echtpaar Frederic Vanhove en Wendy Govaerts. Zij voerden een beperkte opfrissing van de boot uit, hanteerden uitgebreidere vaartijden en verhuurden de Lamme Goedzak ook meer voor evenementen en familie- of bedrijfsfeesten. Zo zat de boot nog afgeladen vol voor een ‘all inclusive’-feest tijdens de passage van het WK in de zomer van 2021.

Maar er zijn dus nieuwe plannen met de Lamme Goedzak. En de grote man achter deze plannen is niemand minder dan Luc Beke, de oprichter en bestuursvoorzitter van de in Oostkamp gevestigde projectontwikkelaar Global Estate Group, die onder meer instaat voor de herbestemming en ontwikkeling van de Veemarkt-site in Sint-Michiels.

Grondige verbouwing

“Luc Beke heeft de boot inderdaad van ons overgekocht”, zegt voormalig eigenaar Frederic Vanhove. “Momenteel wordt er niet meer uitgevaren, maar op 1 april starten we opnieuw op. Die tijd wordt gebruikt voor een heel erg grondige renovatie, of een verbouwing eigenlijk, van de boot. Het komt erop neer dat die volledig gestript wordt. Zo goed als alles gaat eruit. Er komen nieuwe vloeren, een nieuw plafond, nieuw meubilair, een vernieuwde bar … En de wanden worden afgewerkt met mooi geboend hout, om die typische, warme sfeer van een rustieke boot weer te geven.”

“Ook de buitenzijde wordt opgefrist. Bovendien wordt het dek van de boot grondig aangepakt. Er komt een overkapping die weggehaald kan worden bij mooi weer. Wendy en ikzelf blijven overigens instaan voor de dagelijkse uitbating, ook nu we zelf dus geen eigenaar meer zijn.”

Manege

De plannen van Luc Beke blijven echter niet beperkt tot het aankopen en verbouwen van de boot. Wie de man en zijn activiteiten een beetje volgt, weet dat hij altijd een paar stappen vooruit denkt. Beke liet zich als CEO van Global Estate Group vervangen door zijn vennoot Kathleen Dewulf, om zelf als voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf vooral nog de grote lijnen uit te zetten en meer tijd over te hebben voor eigen projecten, buiten de groep.

Zoals het investeren in en mee groot maken van het wijnbouwproject Mérula van mede-Oostkampenaar Marino Moenaert. Met ondersteuning van Beke kwamen er wijngaarden in Oostkamp, Moerbrugge, Koekelare en meest recent ook op het domein van ruitersporthoeve De Blauwe Zaal in Sint-Kruis, tegen de grens met Damme. Die locatie is zeker niet toevallig gekozen want in 2019 al nam Beke de manege met alle aanhorigheden, zoals onder meer een bijzonder populair ‘clubhuis’, over van Stephaan Defreyne.

En ook na deze aankoop ontwikkelde Beke bijzonder ambitieuze vernieuwings- en uitbreidingsplannen die vandaag zo goed als afgerond zijn. Er kwam een erg ruim en modern ‘paardenpension’ met 64 gloednieuwe stallingen, vernieuwde outdoor- en indooroefenfaciliteiten voor de ruiters en ook het café/clubhuis werd opgewaardeerd.

En dan is er dus ook nog de wijngaard voor de Mérula-wijnen, die in 2020 werd aangelegd: circa 26.000 wijnstokken voor mousserende wijnen. Daar hoort ook een gloednieuwe, in december vorig jaar geopende wijnwinkel met fraai ingericht proefruimte bij. Nu al worden er rondleidingen op het domein met proefsessies georganiseerd.

Aanlegsteiger

En hier sluiten we dus opnieuw aan bij het verhaal van de aankoop van de boot Lamme Goedzak door Luc Beke. Een strategisch goed overwogen zet, zo blijkt. Want bij het bekende traject tussen Brugge en Damme zou een tussentijdse stop gemaakt worden ter hoogte van het restaurant ‘t Apertje, op een boogscheut van De Blauwe Zaal. Dat bevestigt ook exploitant van de boot Frederic Vanhove.

“Dat is inderdaad de bedoeling. De nodige aanvragen worden gedaan voor het plaatsen van een aanlegsteiger op deze locatie, zodat we er halt kunnen houden. Dan kunnen de mensen zo De Blauwe Zaal en alles wat erbij hoort, bezoeken. We zullen daar nog diverse arrangementen voor uitwerken. We zijn nu nog aan het bekijken hoe we een en ander praktisch zullen organiseren”, klinkt het.

Op en rond het domein, mogelijk uitlopend tot aan de Pijpeweg, zou er ook een kunstroute komen met medewerking van onder meer Jan De Cock, de uit Brussel afkomstige flamboyante kunstenaar die zich enkele jaren terug in Brugge kwam vestigen.

Gevraagd naar een reactie, bevestigt Luc Beke de aankoop van de plezierboot Lamme Goedzak maar meer commentaar wil hij voorlopig nog niet kwijt.

De grote projecten van Luc Beke Luc Beke zette zijn eerste stappen in de vastgoedsector in 1997. Sinds 2013 worden de activiteiten gebundeld in de in Oostkamp gevestigde Global Estate Group, met vandaag Kathleen Dewulf als CEO en hijzelf als voorzitter van de raad van bestuur. Het legt zich vooral toe op zogenaamde greenfield- en brownfield-projecten, of historisch industrieel vervuilde gronden en terreinen een nieuwe bestemming geven, zoals de Philips-site langs de Pathoekeweg. De groep was ook actief nabij het zogenaamde Lappersfortbos, waar langs het kanaal een appartementencomplex werd gerealiseerd. In Sint-Michiels staat de groep in voor de herbestemming en ontwikkeling van de Veemarkt. Aan de afrit in Oostkamp realiseerde Global Estate Group het O-Forty-complex. Het renoveerde het kasteel De Herten met omliggend parkdomein en maakte er haar hoofdkantoor van. Beke renoveerde ook al het 19de-eeuwse kasteel De Cellen, waar nu verzekeringskantoor Callant gevestigd is. Global Estate Group maakt ook deel uit van het consortium dat in Damme de herbestemming van de oude hospitaalsite zou gaan realiseren.