Nieuwe campagne Zeemodus moet kusttoerisme in de kijker zetten

Het provinciebedrijf Westtoer en de tien kustgemeenten presenteren vanaf zaterdag een nieuwe campagne om de kust toeristisch in de kijker te plaatsen: ‘Zeemodus, unieke staat van zijn aan de kust’. De campagne, die de bijzondere troeven van de regio in de verf zet, moet het imago van de Belgische kust versterken in Vlaanderen, Wallonië en de buurlanden. “De zee werkt als een magneet.”

De Belgische kust blijft met 27,3 miljoen overnachtingen per jaar een van dé belangrijkste toeristische bestemmingen in ons land. Om deze status hoog te houden, presenteert het provinciebedrijf Westtoer voor ’25 en ‘26 een nieuwe imagocampagne die de kust presenteert als een gastvrije, eigentijdse bestemming voor de vier seizoenen. “De kust is een bestemming die niet alleen diverse leeftijden maar ook verschillende doelgroepen aanspreekt. Het veelzijdig aanbod van natuur, kunst en cultuur, actief beleven en culinair genieten blijft een sterke troef”, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. De nieuwe campagne speelt in op de gevoelsmatige meerwaarde van een verblijf aan zee: de ‘zeemodus’ zorgt bij ieder van ons voor een aangenaam en vrij gevoel. “De zee, het strand en de kust roepen bij veel mensen nostalgie op. Velen hebben persoonlijke jeugdherinneringen aan hun vakantie aan zee, en daar is deze campagne ook een knipoog naar. Die herinneringen samen herbeleven met de volgende generaties, onderlijnt het tijdloze en veelzijdige karakter van de kust. Die werkt als een magneet”, aldus nog Vanlerberghe.

Toegankelijker

Een van die sterkhouders van de kust als veelzijdige bestemming, is kunst en cultuur. Westtoer wil de meer dan vijftig beelden uit eerdere Beaufort-edities die nu permanent de kustregio sieren, op verschillende manieren toegankelijker en kenbaarder maken. Zo zijn er vanaf de paasvakantie dertien nieuwe wandelroutes en verbinden vanaf juni ook vier nieuwe bewegwijzerde fietsroutes de kunstwerken. Een viertalige bezoekersgids met de nieuwe set wandel- en fietsroutes is vanaf half juni te koop via de webshop van Westtoer en bij de lokale diensten voor toerisme. Het project ‘Meesterwerken van de zee’ legt daarnaast ook de focus op een selectie schilderijen van Vlaamse meesters die zich lieten inspireren door de zee. Via 350 viewmasters, verspreid over 130 verschillende plekken aan de kust, wordt de bezoeker uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan in de verschillende musea en exposities. Een overzicht is te vinden in de gratis gids die verdeeld wordt via de lokale diensten voor toerisme. Er is ook een kinderversie in de vorm van een handig doe-boekje.

In het strategisch beleidsplan voor de Kust 24-30 werd bewust de keuze gemaakt om de triënnalejaren af te wisselen met een grootschalige, twee jaar durende imagocampagne. “Met het thema ‘Zeemodus’ haken we in op onze centrale campagnelijn ‘Vitamine Zee’: het speelt zowel in op de nostalgie die een vakantie aan zee oproept, als op het mentale welzijn dat daaraan is gekoppeld. ‘Uitwaaien’ en ‘op adem komen’ zijn hierbij sleutelbegrippen”, zegt Ellen Bruynoghe, regiomanager bij Westtoer. Het unieke decor van zee, strand en duinen krijgt een hoofdrol in de campagne. “Maar ook het actief beleven van de kust – te voet, met de fiets, op en langs het water, met de billenkar… – krijgt een prominente plaats. Daarnaast blijven we inspelen op de kust als ideale vierseizoensbestemming en krijgt de gastronomie, met een glansrol voor onze lekkere noordzeevis maar ook met klassiekers als wafels, ijsjes en Berlijnse bollen, haar plaats in de campagne”, klinkt het.

Onderbelicht

Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere (Vooruit) zet mee haar schouders onder de nieuwe campagne en wil van de kust een topprioriteit maken. Volgens haar worden de troeven van onze regio onderbelicht in Vlaanderen. “De kust kent een gigantisch economisch belang met een jaarlijkse omzet van meer dan drie miljard. Het is ook de ideale bestemming voor zeeklassen, jeugdkampen en iedereen die op zoek is naar een betaalbare vakantieplek dicht bij huis. Niet iedereen kan zich immers een reis naar het buitenland veroorloven, en daarom wil ik als minister van Toerisme de kust opnieuw op de kaart zetten. Ze heeft zoveel moois te bieden, het hele jaar door”, aldus Depraetere. De minister gaf alvast enkele actiepunten op waarmee ze aan de slag wil gaan. “De vraag naar jeugdlogies groeit bijvoorbeeld, terwijl het aanbod krimpt. Met noodzakelijke investeringen in de jeugdverblijven wil ik de factuur voor ouders en scholen betaalbaar houden”, klinkt het. Daarnaast wil Depraetere ook meer middelen vrijmaken voor extra beleving aan de kust. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan een belevingscentrum rond blauwe economie, een soort ‘Technopolis van de Noordzee’. Als we erin slagen om van de kust zomer én winter een aantrekkelijke vakantieplek te maken, is dat ook een win-win voor onze horeca”, besluit de minister. De campagne ‘Zeemodus’ loopt in ’25 en ’26 in Vlaanderen, Franstalig België en de buurlanden. Naast billboards en radiospots, zullen ook (online) televisiespots en digitale campagnes een breed publiek bereiken. De communicatie in het buitenland gebeurt in samenwerking met Toerisme Vlaanderen.