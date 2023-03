Nieuwe attracties Bellewaerde heten Hampi en Psssht Station, nieuw restaurant King’s Table

Tijdens een werfbezoek voor de pers werden de twee nieuwe familie-attracties, twee vernieuwde dierenverblijven, de nieuwe speelzone en het vernieuwd restaurant voorgesteld. Voor de ontwikkeling en de bouw van deze nieuwigheden is een investeringsportefeuille van 17 miljoen euro voorzien. Dit is meteen de grootste investering in één seizoen ooit.

Wie momenteel door Bellewaerde loopt kan moeilijk geloven dat het pret- en dierenpark helemaal klaar zal zijn voor de opening op 1 april. Zowat overal zijn er nog grote werven voor de attracties en dierenverblijven in opbouw. “We kiezen heel bewust voor deze investeringen in zowel attracties, dierenverblijven als restaurant. We zien deze als de perfecte aanvulling voor het bestaande aanbod. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze bezoekers hun ogen zullen uitkijken. Overal waar je in het park gaat, zal er wel iets nieuws te ontdekken zijn”, aldus Stefaan Lemey, algemeen directeur van Bellewaerde. Dit vernieuwingstraject zal de positie van Bellewaerde Park als dé ideale gezinsuitstap versterken.

Nieuwe attracties

In de India-zone wordt tegenover het verblijf van de Amoerluipaarden de nieuwe attractie Hampi gebouwd. “Bezoekers gaan aan boord in een van de gondels van de attractie en tuimelen aan een sneltempo door de lucht”, legt woordvoerder Filip Van Dorpe uit. “Daarnaast zal de speelzone Hampi Playground te vinden zijn. Een heuse Indische tempel met een oppervlakte van 400m² aan klim- en klauterplezier voor de kinderen. Verderop, in de Canada-zone, wordt de nieuwe attractie Psssht Station toegevoegd. Deze rondtollende wagon bevindt zich naast de attractie Screaming Eagle.”

Natuurlijke barrières

Ook voor de dierenliefhebbers heeft Bellewaerde veel nieuws in petto. “De bestaande verblijven van de leeuwen, Amoertijgers, Rothschildgiraffen en Grévyzebra’s worden volledig aangepast”, zegt Filip Van Dorpe. “Hekwerk wordt vervangen door natuurlijke barrières zoals water. Daarnaast worden over de verblijven wandelbruggen geïnstalleerd en kan men binnen gluren bij de dieren. Dankzij de aanpassingen aan de verblijven zal het steeds mogelijk zijn om deze exotische dieren te spotten.”

Trainingzones

Dierenarts Melissa Nollet van Bellewaerde werd nauw betrokken bij de plannen voor de nieuwe dierenverblijven. “Het voordeel in Bellewaerde is dat we een klein park zijn en dat iedereen erbij betrokken wordt als er zulke grote projecten op til staan”, zegt Melissa. “Zowel voor de giraffen als voor de leeuwen en tijgers zijn er dagverblijven waar de dieren zichtbaar zullen zijn. Er is ook een zone waar de dieren kunnen getraind worden. Dat is positief voor het publiek omdat we de dieren meer zullen kunnen tonen, maar ook voor ons. Als er medische verzorging nodig is zullen we veel meer kunnen doen zonder anesthesie.”

Geen olifanten meer

Een consequentie van de werken is dat er geen olifanten meer kunnen komen naar Bellewaerde. “We hebben de beslissing genomen om de Savanne, inclusief het vroegere olifantenplein, ter beschikking te stellen voor zebra’s en de giraffen. Dat is iets waar we bij blijven, want de stallen zijn ook in die zin aangepast”, zegt Melissa. “Momenteel kunnen de leeuwen en tijgers niet buiten op het domein, maar ze kunnen wel nog buiten op een koer bij hun binnenstal. We compenseren dat door zo veel mogelijk verrijking toe te dienen en er vaak mee bezig te zijn.”

Geothermie

Bellewaerde maakt van de werken ook gebruik om te investeren in duurzame energie. “Voor de verwarming van de stallen wordt gekozen voor geothermie”, zegt Stefaan Lemey. “Deze duurzame verwarmingstechniek onttrekt warmte aan de ondergrond via 30 boringen van 100 meter diep. Deze geothermische installatie wordt ook gebruikt om het vernieuwde restaurant The King’s Table te verwarmen.” (TOGH)

Bellewaerde Park opent de deuren vanaf 1 april. Meer info op bellewaerde.be/park.